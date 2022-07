इंग्लैंड के खिलाफ लंदन के द ओवल में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय रोहित शर्मा के बल्ले से नाबाद 76 रनों की पारी निकली। इस पारी के दौरान रोहित ने 5 शानदार छक्के लगाए जिसमें से एक सिक्स दर्शक दीर्घा में बैठी एक बच्ची को जा लगा। हालांकि गनीमत ये रही कि बच्ची को ज्यादा कुछ नहीं हुआ और कुछ देर बाद खेल फिर से शुरु हो गया।

ये घटना उस समय घटी जब बाएं हाथ के पेसर डेविड विली 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। विली ने ओवर की तीसरी गेंद शॉर्ट फेंकी जिसे रोहित ने स्टैंड में भेज दिया। इसके बाद कैमरे में नजर आया कि गेंद स्टैंड में बैठी एक बच्ची को जा लगी है। गेंद लगने के तुंरत बाद पिता ने अपनी बच्ची को उठाया और उसकी पीठ सहलाने लगे।

यह देखने के लिए कि कहीं बच्ची को गहरी चोट तो नहीं लगी, खेल थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। इस बीच इंग्लैंड टीम की ओर से तुंरत ही मेडिकल सहायता बच्ची तक पहुंचाई गई। इस दौरान मैच थोड़ी देर तक रुका रहा।

रोहित ने इस मैच में 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 58 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली और धवन के साथ मिलकर 114 रनों की साझेदारी करते हुए भारत को 10 विकेट से बड़ी जीत दिलाई। मैच खत्म होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने उस बच्ची से मुलाकात की जिसे गेंद लगी थी। यही नहीं, उन्होंने बच्ची को चॉकलेट और टेडी बियर भी दिया। रोहित के इस अंदाज ने स्टेडियम में बैठे सभी फैंस का दिल जीत लिया।

सोशल मीडिया पर रोहित का जो फोटो वायरल हो रहा है उसमें उन्हें मैच के तुरंत बाद बच्ची से मुलाकात करते देखा जा सकता है। बता दें, रोहित शर्मा खुद एक बेटी के पिता हैं।

in the First ODIs Rohit shamra smashed a six and the ball directly hit a girl and then after the match Rohit sharma met that girl and gifted a teddy bear and some chocklets to that girl.

Nice gesture form The captin of indian team #RohitSharma pic.twitter.com/x9Qru9pbgn

