VIDEO: गिरने से बाल-बचे रोहित शर्मा, सोशल मीडिया पर आ रहे मजेदार कमेंट्स

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा टॉस से पहले मैदान की तरफ आ रहे हैं. सीढ़ी से उतरते वक्त रोहित शर्मा का पैर फंसा और वह लड़खड़ाते नजर आए. रोहित शर्मा हादसे का शिकार हो सकते हैं, मगर वह समय रहते संभल गए. हालांकि रोहित शर्मा का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है.

यहां देखें वीडियो:

A guy who can't even handle himself is handling Team India ??

— Aarav (@sigma__male_) June 7, 2023