टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा. भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 169 रन का लक्ष्य रखा था, इंग्लैंड ने जोस बटलर और एलेक्स हेल्स की पारी से भारत को 10 विकेट से मात दी. इस हार के साथ ही भारत को टी-20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी टूट गया है. वहीं हार के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है.

टीम इंडिया की इस हार के साथ ही कप्तान रोहित शर्मा को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. लोग रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली की कप्तानी की तुलना कर रहे हैं.

Where is Mr.Ganguly who said Rohit knows how to win big tournaments,this is not IPL boss.Everyone was criticising Kohli’s captaincy.

best opening pair in WC and they dropped out of form roy just for 5-8 bad games, they have Bairstow too, they have salt as opener too

and we have rohit sharma who’s playing since t20is 1997 and still selfish cnt won’t announce retirement.. captaincy jo chaiye bhikari ko

