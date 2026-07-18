लॉर्ड्स में इतिहास रचेगी रोहित- कोहली की जोड़ी, दर्ज होगी बड़ी उपलब्धि

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को खेला जाना है. तीसरे वनडे में मैदान पर उतरने के साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी के नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज हो जाएगी.

इंग्लैंड सीरीज में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे रोहित शर्मा पर तीसरे वनडे मैच में नजरें होगी. वहीं दूसरे वनडे में अर्धशतक लगाने वाले विराट कोहली से भी एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी. रोहित- विराट की जोड़ी भारत की सबसे सफल जोड़ी रही है. अब इस जोड़ी के नाम नया कीर्तिमान दर्ज हो जाएगा.

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रोहित और कोहली एक साथ खेलेंगे 400वां मुकाबला

लॉर्ड्स में रोहित और कोहली एक साथ मिलकर भारत की ओर से 400वां इंटरनेशनल मुकाबला खेलने उतरेंगे. कोहली-रोहित की जोड़ी इस मुकाम तक पहुंचने वाली भारत की ओर से पहली जोड़ी बनेगी. यह दोनों इस खास लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं. सचिन-द्रविड़ ने भारत के लिए एक साथ मिलकर 391 मुकाबले खेले हैं.

संगकारा और जयवर्धने की जोड़ी के नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साथ सबसे ज्यादा मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने के नाम है. संगकारा और जयवर्धने ने एक साथ श्रीलंका के लिए 550 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.

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इंग्लैंड सीरीज में खामोश है रोहित का बल्ला

इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. वह दो एकदिवसीय मुकाबलों में अब तक सिर्फ 37 रन ही बना सके हैं. दूसरे वनडे में 47 गेंदों का सामना करने के बाद रोहित महज 26 रन ही बना सके थे और अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे थे. रोहित के भविष्य को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉर्ड्स वनडे को रोहित के करियर का आखिरी मैच बताया जा रहा था. हालांकि, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने सभी अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.

कोहली ने दूसरे वनडे में जड़ा था अर्धशतक

हालांकि दूसरे वनडे में विराट कोहली अच्छी लय में दिखाई दिए थे, उन्होंने मुश्किल हालातों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 66 गेंदों में 65 रनों की दमदार पारी खेली थी, अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके लगाए थे. कोहली ने रोहित के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 60 और फिर चौथे विकेट के लिए श्रेयस अय्यर संग मिलकर 67 रनों की अहम साझेदारी निभाई थी.