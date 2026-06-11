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वनडे विश्व कप में शुभमन गिल को क्यों चाहिए रोहित- कोहली का साथ ? पूर्व क्रिकेटर ने बताई बड़ी वजह

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, बड़े टूर्नामेंट में अनुभव मायने रखता है, उनके आस-पास के युवा बल्लेबाज को उनकी सलाह से फायदा होगा, शुभमन गिल के लिए वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करते हुए रोहित और विराट का उनके साथ होना एक बहुत बड़ा फायदा होगा.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 11, 2026, 03:50 PM IST

Published On Jun 11, 2026, 03:50 PM IST

Last UpdatedJun 11, 2026, 03:50 PM IST

Rohit Sharma Virat Kohli

Rohit Sharma Virat Kohli

भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना का मानना है कि 2027 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. उन्होंने कहा कि युवा कप्तान शुभमन गिल को इन दोनों दिग्गजों के अनुभव का बहुत फायदा मिलेगा.

टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब कोहली और रोहित केवल वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों का विश्व कप में शानदार रिकॉर्ड रहा है.

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2019 में हुए आईसीसी वनडे विश्व कप में रोहित शर्मा ने 9 मुकाबलों में 648 रन बनाए थे. उन्होंने पांच शतक और एक अर्धशतक लगाया था और वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे, इसके साथ ही वह विश्व कप के एक ही संस्करण में पांच शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे. वहीं, 2023 में भारत की धरती पर खेले गए वनडे विश्व कप में विराट कोहली ने इतिहास रचते हुए 11 पारियों में 765 रन बनाए थे. वह टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ चुना गया. कोहली ने एक विश्व कप संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, जो इससे पहले सचिन तेंदुलकर( 673 रन) के नाम था.

‘टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने की क्षमता’

रैना ने कहा, बड़े टूर्नामेंटों में अनुभव अक्सर निर्णायक भूमिका निभाता है और कोहली-रोहित जैसे खिलाड़ी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने कहा किअगर कोहली और रोहित 2027 विश्व कप तक फिट रहते हैं, तो उनका अनुभव और मैच जिताने की क्षमता भारतीय टीम की खिताबी उम्मीदों को और मजबूत कर सकती है.

‘दोनों आईसीसी वर्ल्ड कप में रन बनाने में माहिर हैं’

रैना ने ‘जियोस्टार’ से बात करते हुए कहा, विराट कोहली के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी जरूरी होगी। वह सफेद गेंद की क्रिकेट में बहुत मजबूत दिखते हैं, यही बात रोहित शर्मा पर भी लागू होती है, दोनों आईसीसी वर्ल्ड कप में रन बनाने में माहिर हैं, उन्होंने आईसीसी ट्रॉफी भी जीती हैं, जो उनकी लीडरशिप और मौजूदगी को बहुत ज्यादा अहमियत देती है, वे जानते हैं कि नॉकआउट मैचों में दबाव कैसे झेलना है, वे वहां रहे हैं, ऐसा किया है.

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‘रोहित- कोहली का अनुभव मैदान पर और मैदान के बाहर बहुत कीमती होगा’

पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने आगे कहा, बड़े टूर्नामेंट में अनुभव मायने रखता है, उनके आस-पास के युवा बल्लेबाज को उनकी सलाह से फायदा होगा, शुभमन गिल के लिए वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करते हुए रोहित और विराट का उनके साथ होना एक बहुत बड़ा फायदा होगा, उनका अनुभव मैदान पर और मैदान के बाहर बहुत कीमती होगा, वर्ल्ड कप जैसे अधिक दबाव वाले टूर्नामेंट में इस तरह की मौजूदगी बहुत फर्क ला सकती है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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