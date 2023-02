IND vs AUS: बैटिंग कोच ने की रोहित के शतक की जमकर तारीफ, केएल का किया बचाव

नागपुर। भारत के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ ने शुक्रवार को कहा कि रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी 120 रन की पारी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है और इस पर रन बनाने के लिए विशेष प्रयास की जरूरत है।

रोहित के शतक तथा रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के अर्धशतकों की मदद से भारत ने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में 144 रन की बढ़त हासिल कर ली। राठौड़ ने दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा, ‘‘रोहित की यह विशेष पारी थी और उन्हें रन बनाते हुए देखकर अच्छा लगा। उन्होंने अच्छा जज्बा दिखाया और यह बहुत महत्वपूर्ण पारी थी क्योंकि इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था।’’

रोहित ने जब से पारी का आगाज करना शुरू किया तब से उन्होंने कुछ शानदार पारियां खेली लेकिन उनके तीन शतक खास हैं जिनमें चेन्नई में 161 रन, ओवल में शतक और शुक्रवार को यहां धीमी पिच पर लगाया गया शतक शामिल है।

