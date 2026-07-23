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IND U19 VS SL U19: रोहित-चिगुरुपति ने बरपाया कहर, भारत ने सीरीज पर किया कब्जा

भारत से मिले 472 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में श्रीलंका की पूरी टीम 260 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. भारत ने 1-0 से सीरीज पर किया कब्जा.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 23, 2026, 05:12 PM IST

Published On Jul 23, 2026, 05:12 PM IST

Last UpdatedJul 23, 2026, 05:12 PM IST

INDU19 VS SLU19

INDU19 VS SLU19

IND U19 VS SL U19: भारत अंडर 19 टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका टीम को दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच में 211 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर भी कब्जा कर लिया. आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में भारत से मिले 472 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में श्रीलंका की पूरी टीम 260 रन बनाकर ऑलआउट हो गई.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत दूसरी पारी में भी अच्छी नहीं रही, दिमंथा महाविथाना बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, तो अवीशा समश भी सिर्फ 2 रन ही बना सके, विरन चामुदिथा अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रहे और 30 गेंदों में 31 रन बनाने के बाद आउट हुए. तीन विकेट 38 के स्कोर पर गिरने के बाद सेनुजा वेकुनागोडा और कप्तान विमथ दिंसारा ने मोर्चा संभाला और चौथे विकेट के लिए 98 रनों की अहम साझेदारी निभाई.

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रोहित ने चार, चिगुरुपति वेंकटा ने चटकाए तीन विकेट

सेनुजा ने 52 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौकों की मदद से 64 रन बनाए. वहीं, कप्तान विमथ भी 64 रन बनाकर आउट हुए. कविजा गमागे ने 36 रनों का योगदान दिया, जबकि सेथमिका सेनेविरात्ने ने 42 रन बनाए. इसके बाद टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए और पूरी टीम 260 रन बनाकर ढेर हो गई. भारत की ओर से गेंदबाजी में रोहित यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए, वहीं, चिगुरुपति वेंकटा ने 3 विकेट चटकाए.

मनाल चौहान और कुशाग्र ओझा ने जड़ा शतक

इससे पहले भारत ने पहली पारी में 411 रन बनाए थे. टीम की तरफ से मनाल चौहान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि कुशाग्र ओझा ने 111 रन बनाए. इसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम पहली पारी में 148 रन बनाकर सिमटी, पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम ने 263 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की।

दूसरी पारी में भारत ने 3 विकेट गंवाकर 208 रन बनाने के बाद अपनी पारी को घोषित किया. भारतीय टीम की ओर से दूसरी पारी में लक्ष्य राजेश रायचंदानी ने नाबाद शतकीय ( नाबाद 100 रन) पारी खेली तो मनाल अर्धशतक बनाकर नॉटआउट रहे. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया, सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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