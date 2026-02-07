हैट्रिक, एक ओवर में चार विकेट, फाइव विकेट हॉल, रोमारियो शेफर्ड ने टी-20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास

रोमारियो शेफर्ड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 17वें ओवर में दूसरी, तीसरी और चौथी बॉल पर विकेट लेकर हैट्रिक पूरा किया. वहीं ओवर की आखिरी बॉल पर उन्होंने एक और विकेट हासिल किया.

Romario Shepherd

Romario Shepherd creates History: वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच दिया है. रोमारियो शेफर्ड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ फाइव विकेट हॉल हासिल किया, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल था.

उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 17वें ओवर में दूसरी, तीसरी और चौथी बॉल पर विकेट लेकर हैट्रिक पूरा किया. वहीं ओवर की आखिरी बॉल पर उन्होंने एक और विकेट हासिल किया. उन्होंने दूसरी बॉल पर मैथ्यू क्रॉस, तीसरी बॉल पर माइकल लीस्क और चौथी बॉल पर ओलिवर डेविडसन को आउट कर हैट्रिक पूरा किया. वहीं ओवर की आखिरी बॉल पर उन्होंने शफयान शरीफ को पवेलियन भेजा. शेफर्ड ने इसके साथ खास लिस्ट में जगह बनाई है.

रोमारियो शेफर्ड ने रचा इतिहास

रोमारियो शेफर्ड ने इसके साथ ही इतिहास रच दिया है. वह टी-20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले वेस्टइंडीज के पहले खिलाड़ी भी बने हैं. अब तक टी-20 वर्ल्ड कप में कुल 10 गेंदबाजों ने हैट्रिक लिया है.

टी-20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट

ब्रेट ली बनाम BAN, केप टाउन, 2007



कर्टिस कैम्फर बनाम NED, अबू धाबी, 2021 (4 में 4)



वनिंदु हसरंगा बनाम SA, शारजाह, 2021



कागिसो रबाडा बनाम ENG, शारजाह, 2021



कार्तिक मयप्पन बनाम SL, जिलॉन्ग, 2022



जोश लिटिल बनाम NZ, एडिलेड, 2022



पैट कमिंस बनाम BAN, नॉर्थ साउंड, 2024



पैट कमिंस बनाम AFG, अर्नोस वेल, 2024



क्रिस जॉर्डन बनाम USA, ब्रिजटाउन, 2024



रोमारियो शेफर्ड बनाम SCOT, कोलकाता, 2026

वेस्टइंडीज के लिए टी-20 इंटरनेशनल में चौथी हैट्रिक लेने वाले चौथे गेंदबाज

रोमारियो शेफर्ड ने वेस्टइंडीज के लिए टी-20 इंटरनेशनल में चौथी हैट्रिक ली. इसके अलावा टी-20 वर्ल्ड कप में वह फाइव विकेट हॉल लेने वाले दूसरे गेंदबाज भी हैं.

WI के लिए T20I हैट्रिक:

जेसन होल्डर बनाम ENG, ब्रिजटाउन, 2022

रोमारियो शेफर्ड बनाम BAN, चट्टोग्राम, 2025

शमर स्प्रिंगर बनाम AFG, दुबई, 2026

रोमारियो शेफर्ड बनाम SCOT, कोलकाता, 2026

T20 WC में WI के लिए 5-विकेट हॉल:

5/11 – अकील होसेन बनाम युगांडा, प्रोविडेंस 2024

5/20 – रोमारियो शेफर्ड बनाम स्कॉटलैंड, कोलकाता, 2026

रोमारियो शेफर्ड ने लसिथ मलिंगा के क्लब में बनाई जगह

रोमारियो शेफर्ड ने इस उपलब्धि के साथ लसिथ मलिंगा, टिम साउथी और पैट कमिंस की खास लिस्ट में जगह बनाई है. वह टी-20 इंटरनेशनल में दो हैट्रिक लेने वाले (फुल मेम्बर देशों ) चौथे गेंदबाज हैं.

दो T20I हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज (FM टीमें)

लसिथ मलिंगा (श्रीलंका)

टिम साउथी (न्यूजीलैंड)

पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया)

रोमारियो शेफर्ड (वेस्ट इंडीज)

टी-20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की जीत से शुरुआत

दो बार की विजेता वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत जीत के साथ की है. ग्रुप सी के अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रन से हराया. वेस्टइंडीज के दिए 183 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम 147 रन पर सिमट गई.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: