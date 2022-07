मेजबान इंग्लैंड ने एजबेस्टन टेस्ट में रिकॉर्ड 378 रनों का लक्ष्य चेज करते हुए भारत को 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह 5 मैचों की सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये 8वां सबसे बड़ा सफल रन चेज है। वहीं, इंग्लैंड की टीम लगातार 4 मैचों में 250 से ज्यादा रनों का लक्ष्य चेज करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है।

पिछले साल सीरीज के 4 मैचों के बाद भारत 2-1 से आगे चल रहा था लेकिन आखिरी मैच में हार के साथ ही भारत के हाथ से सीरीज फिसल गई। इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट में ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज है।

भारत ने पहली पारी में 416 रनों का स्कोर खड़ा किया था जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 284 रनों पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में भारत ने 245 रन बनाए जिसके आधार 378 रनों का टारगेट दिया जिसे मेजबान इंग्लैंड ने रूट और बेयरस्टो के नाबाद शतकों के दम पर 5वें दिन पहले सेशन में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

