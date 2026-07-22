वेस्टइंडीज के लिए राहत भरी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट से पहले फिट हो जाएगा यह स्टार खिलाड़ी

वेस्टइंडीज को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान की मेजबानी करनी है. सीरीज की शुरुआत शनिवार से हो रही है. वेस्टइंडीज की सबसे बड़ी परेशानी कप्तान रोस्टन चेज की इंजरी है. चेज उंगली की चोट से जूझ रहे हैं. टीम के हेड कोच डैरेन सैमी ने कहा है कि पहले टेस्ट की शुरुआत से पहले कप्तान फिट हो जाएंगे.

चेज को हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ समाप्त हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर बैठना पड़ा था. उनके दाहिने हाथ की उंगली में चोट लग गई थी.

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रोस्टेन चेज पर है सबकी निगाहें

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की समाप्ति पर पत्रकारों के बात करते हुए सैमी ने कहा, “मैंने आज सुबह रोस्टन से बात की. वह अपना वर्कआउट करने आया था. अभी भी थोड़ी सूजन है. लेकिन रोस्टन एक फाइटर है. मुझे पता है कि वह कोई भी टेस्ट क्रिकेट मिस नहीं करना चाहेगा. मुझे पूरा यकीन है कि डॉ. बायम (टीम फिजियो डेनिस बायम) के पास खिलाड़ियों को मैदान पर बनाए रखने का एक तरीका है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि रोस्टन पहले टेस्ट के लिए तैयार होगा.”

आने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल का एक जरूरी हिस्सा है. दोनों टीमें अपनी रेड-बॉल किस्मत बदलने के लिए बेताब होंगी, क्योंकि वेस्टइंडीज अभी नौ टीमों की स्टैंडिंग में आठवें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान टेबल में सबसे नीचे है. चेज कप्तान के साथ-साथ टीम के एक अहम स्पिन गेंदबाज और बल्लेबाज हैं. उनका फिट होना निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज की स्थिति मजबूत करेगा.

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट 25 जुलाई से ब्रायन लारा स्टेडियम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, और दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा. दोनों देशों के बीच अब तक 56 टेस्ट खेले गए हैं. पाकिस्तान ने 22 टेस्ट खेले हैं, जबकि वेस्टइंडीज ने 19 टेस्ट जीते हैं. 15 टेस्ट ड्रॉ रहे हैं.