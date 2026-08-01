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घरेलू मैदानों को किले की तरह बनाना चाहते हैं कैरेबियाई कप्तान, आखिर क्या है प्लान

वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चोज ने कहा है कि वह अपने घरेलू मैदानों को ऐसे किले के तौर पर तब्दील करना चाहते हैं जिसे कोई भेद न सके. यह बात उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले कही.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 01, 2026, 03:35 PM IST

Published On Aug 01, 2026, 03:35 PM IST

Last UpdatedAug 01, 2026, 03:35 PM IST

Roston Chase

नई दिल्ली: वेस्टइंडीज के हालिया प्रदर्शन से गदगद कप्तान रोस्टन चेज का कहना है कि वह घरेलू मैदानों को एक ‘अभेद किले’ की तरह बनाना चाहता हूं, जहां कैरेबियाई टीम को हराना बेहद मुश्किल हो. रविवार से वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद वेस्टइंडीज ने अपनी सरजमीं पर पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रनों से शिकस्त दी. टीम दो मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है. चेज ने पत्रकारों से कहा, ‘हम अब तक घरेलू मैदान पर मिले नतीजों से बहुत खुश और भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, हालांकि मैं अपने घरेलू मैदानों को एक किले की तरह बनाना चाहता हूं, जहां आकर हमें हराना दूसरी टीमों के लिए बहुत मुश्किल हो.’

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कैरेबियाई कप्तान ने कहा, ‘ये हमारे अपने हालात हैं, हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं और विपक्षी टीम से बेहतर जानते हैं. इसी वजह से मुझे लगता है कि हम घरेलू परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं और अब तक हम ऐसा अच्छे से कर रहे हैं. जैसा कि मैंने कहा, हम खुशकिस्मत हैं कि हम अपनी अच्छी फॉर्म को जारी रख पा रहे हैं और इस दूसरे मैच में भी जीत हासिल करना चाहते हैं.’

त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में होने वाले अगले मुकाबले में जीत से वेस्टइंडीज को इंग्लैंड से आगे निकलने और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर पहुंचने में मदद मिलेगी.

चेज ने कहा, ‘पिछले साल के बाद हमने बैठकर एक प्लान बनाया और तय किया कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं. जैसा मैंने कहा कि हम ठीक वहीं हैं, जहां हम पहुंचना चाहते थे. हालांकि अभी हम और बेहतर करना चाहते हैं. हम दूसरे टेस्ट में किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहते और बस उन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहते हैं जिन पर हमने बैठकर बात की है. हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन्हें लागू करना चाहते हैं और दूसरी जीत हासिल करना चाहते हैं.’

वेस्टइंडीज का आत्मविश्वास पाकिस्तान की विदेशी धरती पर लगातार संघर्ष से और बढ़ गया है. मेहमान टीम को ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और अब कैरिबियन में घर से बाहर लगातार आठ टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच से स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलने की उम्मीद है.

वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाजी विभाग की कमान बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वारिकन के हाथों में होगी, जबकि चेज अपनी तर्जनी उंगली की चोट से उबर रहे हैं, जिसके कारण वह पहले टेस्ट में ऑफ-स्पिन गेंदबाजी नहीं कर पाए थे. टीम में बाएं हाथ के स्पिनर जोशुआ बिशप भी शामिल हैं, लेकिन चेज को उम्मीद है कि वह आने वाले मैच में गेंदबाजी कर पाएंगे. उन्होंने कहा, ‘इसमें सुधार हो रहा है. उम्मीद है कि रविवार तक मैं गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा. मैंने आज दो ओवर फेंके. अभी भी थोड़ा दर्द है, हालांकि मुझे लगता है कि रविवार तक मैं लगातार कम से कम चार से पांच ओवर फेंकने की स्थिति में हो जाऊंगा.’

-आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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