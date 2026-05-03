VIDEO: फील्डर नहीं 'सुपरमैन', रोवमेन पॉवेल ने एक हाथ से लपका करिश्माई कैच

आईपीएल 2026 में रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में केकेआर के ऑलराउंडर रोवमेन पॉवेल ने फील्डिंग से हैरान कर दिया. उन्होंने एक हाथ से सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन का करिश्माई कैच लपका.

पारी के 11वें ओवर में कैमरन ग्रीन ने हेनरिक क्लासेन को अपना शिकार बनाया. ग्रीन के इस विकेट में रोवमेन पॉवेल ने अहम रोल निभाया और हैरतअंगेज कैच लेकर सभी को हैरान कर दिया. उनके इसके कैच को सीजन का सर्वश्रेष्ठ कैच कहा जा रहा है.

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एक हाथ से लपका करिश्माई कैच

कैमरन ग्रीन की गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने डीप मिडविकेट की दिशा में पुल किया. रोवमन पॉवेल पहले आगे की तरफ भागे थे, फिर दाहिने तरफ मुड़े और भागते लंबा डाइव लगाया और एक हाथ से कैच को पकड़ा. ज़मीन पर गिरने के बाद एकबार के लिए गेंद हाथ से निकल रही थी लेकिन पॉवेल ने कमाल तरीक़े से सबकुछ कंट्रोल किया और डाइव को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए गेंद को अपने हथेलियों में जमाए रखा.

ONE-HANDED STUNNER! 🤯



Rovman Powell loses his shades but keeps his hold on the ball 👏👏



Is this your 𝘤𝘢𝘵𝘤𝘩 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯? 🤔



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कैच लेने के दौरान उनका चश्मा टूटकर बिखर गया और सिर जमीन से टकराया. उनके सिर में हल्की चोट भी आई. उनके इस कैच को देखकर मैदान में मौजूद प्लेयर्स भी हैरान रह गए. उनके इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. तीसरे अंपायर ने कई बार रिप्ले देखकर यह कंफर्म किया कि यह एक साफ़-सुथरा कैच था.

It takes a stunner to send #HeinrichKlaasen packing! 🤯🔥#RovmanPowell covers massive ground and pulls off a one-handed diving catch to dismiss the danger man! 🫡#TATAIPL Revenge Week 2026 ➡️ #SRHvKKR | LIVE NOW 👉 https://t.co/YyLg9wqh6o pic.twitter.com/Dgp31wvLY8 — Star Sports (@StarSportsIndia) May 3, 2026

दो बदलाव के साथ उतरी केकेआर की टीम

केकेआर की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में दो बदलाव के साथ उतरी है. केकेआर ने टीम सेफर्ट की जगह फिन एलन और रमनदीप सिंह की जगह मनीष पांडेय को प्लेइंग-11 में मौका दिया है.