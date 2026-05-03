VIDEO: फील्डर नहीं 'सुपरमैन', रोवमेन पॉवेल ने एक हाथ से लपका करिश्माई कैच

रोवमन पॉवेल पहले आगे की तरफ भागे थे, फिर दाहिने तरफ मुड़े और भागते लंबा डाइव लगाया और एक हाथ से कैच को पकड़ा.
Published On May 03, 2026, 04:50 PM IST
Last UpdatedMay 03, 2026, 04:50 PM IST
Rovman Powell
आईपीएल 2026 में रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में केकेआर के ऑलराउंडर रोवमेन पॉवेल ने फील्डिंग से हैरान कर दिया. उन्होंने एक हाथ से सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन का करिश्माई कैच लपका.
पारी के 11वें ओवर में कैमरन ग्रीन ने हेनरिक क्लासेन को अपना शिकार बनाया. ग्रीन के इस विकेट में रोवमेन पॉवेल ने अहम रोल निभाया और हैरतअंगेज कैच लेकर सभी को हैरान कर दिया. उनके इसके कैच को सीजन का सर्वश्रेष्ठ कैच कहा जा रहा है.
कैमरन ग्रीन की गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने डीप मिडविकेट की दिशा में पुल किया. रोवमन पॉवेल पहले आगे की तरफ भागे थे, फिर दाहिने तरफ मुड़े और भागते लंबा डाइव लगाया और एक हाथ से कैच को पकड़ा. ज़मीन पर गिरने के बाद एकबार के लिए गेंद हाथ से निकल रही थी लेकिन पॉवेल ने कमाल तरीक़े से सबकुछ कंट्रोल किया और डाइव को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए गेंद को अपने हथेलियों में जमाए रखा.
कैच लेने के दौरान उनका चश्मा टूटकर बिखर गया और सिर जमीन से टकराया. उनके सिर में हल्की चोट भी आई. उनके इस कैच को देखकर मैदान में मौजूद प्लेयर्स भी हैरान रह गए. उनके इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. तीसरे अंपायर ने कई बार रिप्ले देखकर यह कंफर्म किया कि यह एक साफ़-सुथरा कैच था.
केकेआर की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में दो बदलाव के साथ उतरी है. केकेआर ने टीम सेफर्ट की जगह फिन एलन और रमनदीप सिंह की जगह मनीष पांडेय को प्लेइंग-11 में मौका दिया है.