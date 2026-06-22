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VIDEO: रोवमेन पॉवेल ने दसुन शनाका के एक ओवर में जड़े लगातार पांच छक्के

रोवमेन पॉवेल की टीम लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले को 81 रन से अपने नाम किया. रोवमेन पॉवेल ने 11 बॉल में 37 रन की पारी खेली.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 22, 2026, 03:29 PM IST

Published On Jun 22, 2026, 03:29 PM IST

Last UpdatedJun 22, 2026, 03:29 PM IST

Rovman Powell

Rovman Powell

अमेरिका में खेले जा रहे मेजर लीग क्रिकेट 2026 में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स की टीम ने धमाकेदार जीत दर्ज की. लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स (Los Angeles Knight Riders) ने सिएटल ओर्कास (Seattle Orcas) को 81 रन के बड़े अंतर से हराया. इस मैच में वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल का जलवा देखने को मिला. रोवमैन पॉवेल ने इस मैच में तूफानी बल्लेबाजी की और उन्होंने दासुन शनाका के एक ओवर में लगातार पांच छक्के लगाए.

रोवमैन पॉवेल ने 11 बॉल में 37 रन की पारी खेली, जिसमें एक चौका और पांच छक्के शामिल थे. रोवमैन पॉवेल ने पांचों छक्के दसुन शनाका के एक ओवर ही में जड़े.

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यहां देखें वीडियो

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क्या रहा मैच का हाल ?

इस मैच में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी. आंद्रे फ्लेचर (40) और कॉलिन मुनरो (30) ने तेज शुरुआत दिलाई. पावरप्ले में टीम ने बिना विकेट खोए 58 रन बनाए. हालांकि इसके बाद टीम ने उन्मुक्त चंद (15), सुनील नरेन (19) का विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिया. रोवमेन पॉवेल (11 बॉल में 37 रन) और जेसन होल्डर (14 बॉल में 23 रन) ने टीम के रन रेट को तेज किया. रोवमैन पॉवेल ने आक्रामक अंदाज दिखाया, उन्होंने दसुन शनाका के एक ओवर में लगातार पांच छक्के जड़ दिए, पॉवेल छठी गेंद पर भी छक्का लगाने की कोशिश में आउट हो गए. लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स की टीम ने 20 ओवर में 196 रन बनाए.

197 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिएटल ऑर्कास की टीम 15.3 ओवर में 110 रन पर ढेर हो गई. शैडली वैन शाल्कवाइक और आंद्रे रसेल ने तीन-तीन विकेट चटकाए. सुनील नरेन को दो सफलता मिली.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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