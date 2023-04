IPL 2023: RCB को मिली सीजन की तीसरी जीत, सिराज के दम पर पंजाब को 24 रनों से दी मात

मोहाली। फाफ डुप्लेसी और उनकी जगह कप्तान की भूमिका निभा रहे विराट कोहली के अर्धशतक के बाद मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने गुरुवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग मैच में पंजाब किंग्स को 24 रन से हरा दिया. डुप्लेसी (56 गेंद में 84 रन, पांच छक्के, पांच चौके) और कोहली (47 गेंद में 59 रन, पांच चौके, एक छक्का) के बीच पहले विकेट की 137 रन की साझेदारी से आरसीबी ने चार विकेट पर 174 रन बनाए. इसके जवाब में पंजाब किंग्स की टीम सिराज (21 रन पर चार विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 18.2 ओवर में 150 रन पर ढेर हो गई. लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने भी 39 रन पर दो विकेट चटकाए.

पंजाब किंग्स की ओर से सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह (46) और जितेश शर्मा (41) ही टिककर बल्लेबाजी कर पाए. इन दोनों के अलावा कोई बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया. लक्ष्य का पीछा करने उतरे पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने पावर प्ले में 49 रन तक ही चार विकेट गंवा दिए. अथर्व ताइड़े (04) ने सिराज की पहली गेंद पर चौका जड़ा लेकिन अगली गेंद पर पगबाधा हो गए. डीआरएस लेने पर मैदानी अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा.

मैथ्यू शॉर्ट (08) ने वेन पार्नेल पर छक्का जड़ा लेकिन हसरंगा की गुगली को चूककर बोल्ड हो गए. सिराज ने चौथे ओवर में लियाम लिविंगस्टोन (02) को पगबाधा किया. इस बार भी डीआरएस लेने पर मैदानी अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा. हरप्रीत सिंह (13) ने पार्नेल पर छक्का जड़ा लेकिन इसके बाद रन आउट हो गए जिससे पंजाब का स्कोर चार विकेट पर 43 रन हो गया.

इंपेक्ट प्लेयर के रूप में लेग स्पिनर राहुल चाहर की जगह उतरे प्रभसिमरन ने एक छोर संभाले रखा. उन्होंने सिराज पर चौके से खाता खोला और फिर पार्नेल तथा हसरंगा पर भी चौके मारे. प्रभसिमरन ने हसरंगा पर दो छक्कों के साथ रन गति में इजाफा करने की कोशिश की लेकिन कप्तान सैम कुरेन (10) तेज रन चुराने की कोशिश में रन आउट हो गए.

