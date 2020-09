IPL 2020 RCB Full Schedule: कोहली एंड कंपनी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ करेगी अपने अभियान की शुरुआत

IPL 2020 Royal Challengers Bangalore Schedule: विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) टीम आईपीएल (IPL 2020) के 13वें एडिशन में अपने अभियान की शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)के खिलाफ 21 सितंबर को दुबई में करेगी. तीन बार की फाइनलिस्ट आरसीबी (RCB) अपने दूसरे और तीसरे मैच में क्रमश: किंग्स इलेवन पंजाब और मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ भिड़ेगी. 3 अक्टूबर को आरसीबी अपना चौथा मैच अबुधाबी में खेलेगी.

Here is RCB’s full schedule of IPL 2020

ipl 2020 fixtures रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लीग मुकाबलों का शेड्यूल

तारीख बनाम समय (भारतीय समयानुसार) वेन्यू 21 सितंबर सनराइजर्स हैदराबाद 7: 30 pm दुबई 24 सितंबर किंग्स इलेवन पंजाब 7: 30 pm दुबई 28 सितंबर मुंबई इंडियंस 7: 30 pm दुबई 3 अक्टूबर राजस्थान रॉयल्स 3: 30 pm अबुधाबी 5 अक्टूबर दिल्ली कैपिटल्स 7: 30 pm दुबई 10 अक्टूबर चेन्नई सुपरकिंग्स 7: 30 pm दुबई 12 अक्टूबर कोलकाता नाइटराइडर्स 7: 30 pm शारजाह 15 अक्टूबर किंग्स इलेवन पंजाब 7: 30 pm शारजाह 17 अक्टूबर राजस्थान रॉयल्स 3:30 pm दुबई 21 अक्टूबर कोलकाता नाइटराइडर्स 7: 30 pm अबुधाबी 25 अक्टूबर चेन्नई सुपरकिंग्स 3:30 pm दुबई 28 अक्टूबर मुंबई इंडियंस 7: 30 pm अबुधाबी 31 अक्टूबर सनराइजर्स हैदराबाद 7: 30 pm शारजाह 2 नवंबर दिल्ली कैपिटल्स 7: 30 pm अबुधाबी

खिताब के प्रबल दावेदारों में शुमार आरसीबी

हमेशा की तरह इस बार भी आरसीबी की टीम खिताब के प्रबल दावेदारों में शुमार है. साल 2010 और 2015 में आरसीबी ने तीसरे नंबर पर रहते हुए फिनिश किया था. इस बार कोहली एंड कंपनी पहली बार आईपीएल खिताब जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हुए नजर आएगी. आरसीबी एक संतुलित टीम है.