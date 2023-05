IPL 2023: डेविड विली के रिप्लेसमेंट का हुआ ऐलान, RCB ने धोनी के खास दोस्त को टीम में किया शामिल

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने डेविड विली की जगह केदार जाधव को टीम में शामिल किया है. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने सोमवार को केदार जाधव को टाटा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के बाकी मैचों के लिए डेविड विली को रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने साथ जोड़ने का ऐलान किया.

इंग्लैंड के ऑलराउंडर विली ने इस सीजन में आरसीबी के लिए चार मैच खेले और तीन विकेट झटके. 2010 में IPL में पदार्पण करने वाले जाधव ने अब तक 93 आईपीएल मैच खेले हैं और उनके नाम 1196 रन हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 123.17 औसत 22.15 रहा है. उन्होंने चार अर्धशतक लगाए हैं.

दाएं हाथ के बल्लेबाज, जो पहले 17 मैचों में आरसीबी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, को 1 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा. RCB के अलावा केदार दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ भी खेले हैं.

? ANNOUNCEMENT ?

Indian all-rounder Kedar Jadhav replaces injured David Willey for the remainder of #IPL2023.

Welcome back to #ನಮ್ಮRCB, Kedar Jadhav! ?#PlayBold @JadhavKedar pic.twitter.com/RkhI9Tvpi1

