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RCB का आईपीएल 2026 में पूरा शेड्यूल, मैदान और टाइमिंग, जानें कहां-कहां खेलेगी कोहली की टीम
IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेैंगलुरु का पूरा शेड्यूल देखें.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के लिए अपना पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2026 के दूसरे फेज का शेड्यूल जारी किया है. बोर्ड ने असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पद्दुचेरि में विधानसभा चुनावों के चलते पहले फेज में सिर्फ 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया था. बाकी मैचों का शेड्यूल टीम ने अभी घोषित किया है.
बेंगलुरु का पहला मैच 28 मार्च को होगा. वह सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने घरेलू मैदान, एम. चिन्नास्वामी मैदान पर खेलेगी.
आईपीएल की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि शुरुआती चरण 28 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगा और इसके कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिये गये हैं. इसका आगाज शनिवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत से होगा. फाइनल 31 मई को बेंगलुरु में खेला जाएगा.
बीसीसीआई सचिव देवाजित सैकिया ने कहा, ‘लीग चरण के दूसरे हिस्से में 50 मैच खेले जायेंगे. इसका आयोजन 13 अप्रैल से 24 मई 2026 तक भारत के 12 मैदानों पर होगा. इस चरण में मुकाबले बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ में होंगे.”
उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के इस अहम चरण में टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए भिड़ेंगी जिससे मुकाबले और अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे.
आरसीबी (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) आईपीएल 2026 शेड्यूल
|मैच नंबर
|तारीख
|दिन
|मैच
|स्थान
|समय
|1
|28 मार्च
|शनिवार
|आरसीबी vs सनराइजर्स हैदराबाद
|बेंगलुरु
|शाम 7:30 बजे
|2
|5 अप्रैल
|रविवार
|आरसीबी vs चेन्नई सुपर किंग्स
|बेंगलुरु
|शाम 7:30 बजे
|3
|10 अप्रैल
|शुक्रवार
|राजस्थान रॉयल्स vs आरसीबी
|गुवाहाटी
|शाम 7:30 बजे
|4
|12 अप्रैल
|रविवार
|मुंबई इंडियंस vs आरसीबी
|मुंबई
|शाम 7:30 बजे
|5
|15 अप्रैल
|बुधवार
|आरसीबी vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|बेंगलुरु
|शाम 7:30 बजे
|6
|18 अप्रैल
|शनिवार
|आरसीबी vs दिल्ली कैपिटल्स
|बेंगलुरु
|दोपहर 3:30 बजे
|7
|24 अप्रैल
|शुक्रवार
|आरसीबी vs गुजरात टाइटन्स
|बेंगलुरु
|शाम 7:30 बजे
|8
|27 अप्रैल
|सोमवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs आरसीबी
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|9
|30 अप्रैल
|गुरुवार
|गुजरात टाइटन्स vs आरसीबी
|अहमदाबाद
|शाम 7:30 बजे
|10
|7 मई
|गुरुवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs आरसीबी
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
|11
|10 मई
|रविवार
|आरसीबी vs मुंबई इंडियंस
|रायपुर
|शाम 7:30 बजे
|12
|13 मई
|बुधवार
|आरसीबी vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|रायपुर
|शाम 7:30 बजे
|13
|17 मई
|रविवार
|पंजाब किंग्स vs आरसीबी
|धर्मशाला
|दोपहर 3:30 बजे
|14
|22 मई
|शुक्रवार
|सनराइजर्स हैदराबाद vs आरसीबी
|हैदराबाद
|शाम 7:30 बजे