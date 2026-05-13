आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ के लिए अपना दावा मजबूत करेगी.
Published On May 13, 2026, 07:05 PM IST
Last UpdatedMay 13, 2026, 07:05 PM IST
इंडियन प्रीमियर लीग में आज, बुधवार 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पर खेला जा रहा है. मैच की शुरुआत में देरी हुई है. बारिश के चलते यह मैच अभी शुरू नहीं हो पाया है. और अभी तक टॉस नहीं हुआ है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के अभी 14 अंक हैं और वह दूसरे पायदान पर हैं. अगर वह आज का मैच जीत जाती है तो वह प्लेऑफ में लगभग पहुंच जाएगी. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है. केकेआर ने लगातार चार मैच जीते हैं. और उसके बारे में कहा जा रहा है वह सही समय पर पीक पर आई है.