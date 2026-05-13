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IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स, बारिश की वजह से टॉस में देरी

आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ के लिए अपना दावा मजबूत करेगी.

Edited By : Bharat Malhotra |May 13, 2026, 07:05 PM IST

Published On May 13, 2026, 07:05 PM IST

Last UpdatedMay 13, 2026, 07:05 PM IST

इंडियन प्रीमियर लीग में आज, बुधवार 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पर खेला जा रहा है. मैच की शुरुआत में देरी हुई है. बारिश के चलते यह मैच अभी शुरू नहीं हो पाया है. और अभी तक टॉस नहीं हुआ है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के अभी 14 अंक हैं और वह दूसरे पायदान पर हैं. अगर वह आज का मैच जीत जाती है तो वह प्लेऑफ में लगभग पहुंच जाएगी. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है. केकेआर ने लगातार चार मैच जीते हैं. और उसके बारे में कहा जा रहा है वह सही समय पर पीक पर आई है.

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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