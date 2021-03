भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर जल्द इंग्लिश टीम की ओर से वनडे खेलते नजर आएंगे. 2021 रॉयल लंदन कप के लिए इंग्लैंड की काउंटी क्लब लंकाशायर ने अय्यर को अपने साथ जोड़ा है. खुद टीम ने इसकी आधिकारिक घोषणा सोशल मीडिया पर की है.

क्लब ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘लंकाशायर क्रिकेट को 2021 रॉयल लंदन क्लब के लिए विदेशी खिलाड़ी के तौर पर भारतीय अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर से करार करने की घोषणा कर खुशी हो रही है.’’

✍️

We’re excited to announce the signing of Indian international batsman @ShreyasIyer15 for this summer’s @RoyalLondonCup

#RedRoseTogether @MCRIndia

— Lancashire Cricket (@lancscricket) March 22, 2021