Dream11 IPL 2020 Prediction, RR vs CSK: चेन्नई सुपरकिंग्स के अनुभव और राजस्थान के युवा जोश में होगी टक्कर

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीमें मंगलवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. राजस्थान की टीम ने साल 2008 में आईपीएल खिताब जीता था जबकि चेन्नई की टीम 3 बार की चैंपियन है. महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने आईपीएल 2020 के अपने पहले मुकाबले में 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हरा चुकी है.

राजस्थान के लिए मौजूदा लीग में ये पहला मैच है. रॉयल्स टीम में जोस बटलर और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स नहीं होंगे. कप्तान स्टीव स्मिथ के खेलने को लेकर भी संशय बना हुआ है. स्मिथ को हाल में सिर पर गेंद लगी थी जिसके बाद वह इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से दूर हो गए थे. राजस्थान के पास अंडर-19 स्टार यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) और रॉबिन उथप्पा जैसे खिलाड़ी हैं.

Dream11 Prediction – Rajathan Royals vs Chennai Super Kings – IPL 2020

Rajathan Royals vs Chennai Super Kings Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for RR vs CSK : मैच डिटेल्स

22 सितंबर 2020, मंगलवार. समय : शाम 7:30 PM IST, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह

ब्रॉडकास्ट : Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Select, Star Sports 1 HD, Star Sports 2 HD, Star Sports 1 Select HD, and Star Sports 1 HD Hindi.

Live Streaming -Disney + Hotstar VIP.

RR vs CSK: My Dream11 Team

विकेटकीपर :महेंद्र सिंह धोनी

बल्लेबाज : अंबाती रायडू, फाफ डु प्लेसिस, यशस्वी जायसवाल, रॉबिन उथप्पा

ऑलराउंडर : सैम कर्रन, रवींद्र जडेजा

बॉलर्स : जोफ्रा आर्चर, लुंगी एंगिडी, दीपक चाहर, पीयूष चावला.

राजस्थान रॉयल्स vs चेन्नई सुपरकिंग्स : Probable Playing 11

राजस्थान रॉयल्स :

मनन वोहरा, रॉबिन उथप्पा, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, डेविड मिलर, श्रेयस गोपाल, जोफ्रा आर्चर, ओशाने थॉमस, महिपाल लोमरोर, जयदेव उनादकट, एंड्रयू टाई.

चेन्नई सुपरकिंग्स :

मुरली विजय, शेन वॉटसन, फाफ डु प्लेसिस, अंबाती रायडू, केदार जाधव, एमएस धोनी (कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, सैम कर्रन, दीपक चाहर, पीयूष चावला, लुंगी एंगिडी.

