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IPL 2026: राजस्थान के खिलाफ अभियान का आगाज करेगी चेन्नई सुपरकिंग्स, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड
धोनी की गैरमौजूदगी में विकेटकीपर की भूमिका संजू सैमसन निभाते हुए दिखाई देंगे, चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और संजू पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे.
RR VS CSK: आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में आज चेन्नई सुपरकिंग्स की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स के साथ होगी. दोनों टीमों के बीच यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. चेन्नई और राजस्थान के बीच इस टूर्नामेंट में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है.
राजस्थान की टीम इस बार नए कप्तान रियान पराग की अगुवाई में मैदान पर उतरेगी. संजू सैमसन के बदले राजस्थान ने ट्रेड करते हुए रवींद्र जडेजा और सैम करन को टीम से जोड़ा है. राजस्थान को तब बड़ा झटका लगा जब सैम करन इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए, हालांकि उनकी जगह पर दासुन शनाका को टीम में शामिल किया गया है.
वैभव सूर्यवंशी पर होगी नजरें
इस मुकाबले में हर किसी की निगाहें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी. वैभव ने पिछले एक साल में अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया है और उनके करियर के लिहाज से इस सीजन को काफी अहम माना जा रहा है. यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरैल भी बल्ले से छाप छोड़ने को बेकरार होंगे, वहीं, शिमरोन हेटमायर हाल ही में खत्म हुए टी20 विश्व कप 2026 में बेहतरीन फॉर्म में नजर आए थे.
हेड टू हेड में कौन आगे ?
चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें से 16 मुकाबलों में जीत चेन्नई के हाथ लगी है जबकि राजस्थान ने 15 मुकाबले जीते हैं. साल 2025 में दोनों टीमों के बीच कुल दो मैच खेले गए थे और दोनों में बाजी राजस्थान ने मारी थी.
एमएस धोनी की इंजरी ने बढ़ाई परेशानी
दूसरी ओर, चेन्नई को सीजन की शुरुआत से पहले ही बड़ा झटका लगा है. एमएस धोनी इंजरी के कारण शुरुआती मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. धोनी की गैरमौजूदगी में विकेटकीपर की भूमिका संजू सैमसन निभाते हुए दिखाई देंगे, चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और संजू पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे.
वहीं, आयुष म्हात्रे नंबर तीन पर खेल सकते हैं. सरफराज खान, शिवमद दुबे और उर्विल पटेल मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं, डेवाल्ड ब्रेविस से भी टीम को दमदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी.
कमजोर नजर आ रहा है चेन्नई का पेस अटैक
चेन्नई का पेस अटैक इस सीजन थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है. नाथन एलिस चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए. ऐसे में खलील अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, मैट हेनरी और स्पेंसर जॉनसन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी. स्पिन विभाग की कमान अकील हुसैन और नूर अहमद के हाथों में होगी.