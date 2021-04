IPL 2021, RR vs KKR, Live Score and Updates in hindi: सीजन की दूसरी जीत दर्ज करना चाहेंगी दोनों टीमें

IPL 2021, RR vs KKR, Live Cricket Score: अंकतालिका में सबसे निचले पायदान पर मौजूद राजस्थान और केकेआर के बीच आज मुंबई में मुकाबला खेला जाना है.

Indian Premier League 2021, Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders, 18th Match Live Score and Updates in hindi: आईपीएल-14 में 24 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बीच सीजन का 18वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जाना है. राजस्थान ने चार मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल की है और सभी टीमों के बीच उसका नेट रन रेट सबसे खराब है. उनके प्रतिद्वंद्वी कोलकाता को भी मुश्किल हो रही है और उसने भी चार मैचों में एक ही जीत दर्ज की है. लेकिन कोलकाता की टीम नेट रन रेट के मामले में आरआर और पंजाब किंग्स दोनों से आगे हैं. चेन्नई के खिलाफ आंद्रे रसल और पैट कमिंस के बल्लेबाजी प्रदर्शन से कोलकाता को आत्मविश्वास मिला है. दोनों टीमें इस प्रकार हैं: राजस्थान रॉयल्स : संजू सैमसन (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), रियान पराग, श्रेयस गोपाल, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, कार्तिक त्यागी, एंड्रयू टाई, जयदेव उनादकट, मयंक मारकंडे, यशस्वी जायसवाल, अनुज रावत, डेविड मिलर, डेविड मिलर, डेविड मिलर, रॉबिन उथप्पा, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, केसी करियप्पा, कुलदीप यादव, आकाश सिंह. कोलकाता नाइट राइडर्स : शुभमन गिल, नितीश राणा, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), राहुल त्रिपाठी, रिंकू सिंह, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), इयोन मोर्गन (कप्तान), आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, वरुण सीवी, कुलदीप यादव, पैट कमिंस, लॉकी। फग्र्यूसन, कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी, संदीप वारियर, प्रिसिध कृष्णा, शाकिब अल हसन, शेल्डन जैक्सन, वैभव अरोड़ा, करुण नायर, हरभजन सिंह, बेन कटिंग, वेंकटेश अय्यर, पवन नेगी.