IPL 2022 में कोहली का खराब फॉर्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोहली एक बार फिर IPL 2022 के क्वालियर-2 जैसे अहम मुकाबले में सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए। उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑफ स्टम्प के बाहर जाती गेंद पर विकेट के पीछे कैच कराया। कोहली 7 रन बनाकर आउट हुए।

कोहली को जैसे ही आउट दिया गया वैसे ही फैन्स के चेहरों पर मायूसी छा गई। वहीं, हेटर्स को एक बार फिर कोहली की आलोचना करने का मौका मिल गया। इससे पहले भी एलिमिनेटर मुकाबले में कोहली महज 25 रन बनाकर आउट हो गए थे। कोहली के इस तरह सस्ते में आउट होने के बाद फैंस और हेटर्स सोशल मीडिया पर आमने-सामने आ गए हैं। दोनों तरफ से मीम्स और ट्वीट की बौछार की जा रही है।

G.O.A.T Kohli… the man, the legend, the myth what a performance in the knockout match in front of 1Lakh+ spectators,ufff❤️‍?…..then amazing Test20 Inning from Faf Duplesi- 25(27)?? #RRvRCB pic.twitter.com/Sfutc9XJp8

— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) May 27, 2022