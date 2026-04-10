RR vs RCB Live Score: राजस्थान रॉयल्स vs आरसीबी, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स
Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru Match Scorecard and Updates
RR vs RCB Live Score: आईपीएल 2026 के 16वें मैच में आज राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन): विराट कोहली, फिलिप साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जोश हेज़लवुड
इम्पैक्ट सब- सुयश शर्मा, जैकब बेथेल, रसिख सलाम डार, कनिष्क चौहान, वेंकटेश अय्यर
राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा
इम्पैक्ट सब- वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे
RR vs RCB Live Score: गुवाहाटी में एक बार फिर बारिश ने दी दस्तक. मैच शुरू होने में देरी होगी. मैदान पर कवर्स वापस लगा दिए गए हैं.
RR vs RCB Live Score: राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता, आरसीबी की पहली बल्लेबाजी. दोनों की टीम में एक एक बदलाव हुआ है. आरसीबी की टीम में जैकब डफी की जगह जोश हेजलवुड को मौका दिया गया है. वहीं राजस्थान ने तुषार देशपांडे को आराम देकर ब्रिजेश को शामिल किया है.
RR vs RCB Live Score: रात 8.00 बजे टॉस होगा, 8.15 से शुरू होगा मुकाबला. मैच पूरे 20-20 ओवर का खेला जाएगा.
RR vs RCB Live Score: गुवाहाटी में बारिश रूकी, थोड़ी देर में होगा टॉस
RR vs RCB Live Score: बारिश की वजह से टॉस में देरी. पूरे मैदान को कवर्स से ढक कर रखा गया है.