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IPL 2026: आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी की टक्कर, हेड टू हेड में कौन आगे ?
आईपीएल 2026 में दोनों टीमें जीत के रथ पर सवार है. राजस्थान रॉयल्स ने लगातार तीन मुकाबले जीते हैं, वहीं आरसीबी ने भी दो लगातार मुकाबले जीते हैं.
आईपीएल 2026 के 16वें मैच में आज राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने घरेलू मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का सामना करेगी. बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दो बेहतरीन टीमों का आमना-सामना होगा, जिसमें एक टीम दूसरी टीम की जीत की लय तोड़ना चाहेगी.
राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के खिलाफ 8 विकेट से जीत के साथ इस सीजन अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद गुजरात टाइटंस (जीटी) को 6 रन से हराया और फिर मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ 27 रन से मुकाबला जीता. राजस्थान की टीम जीत की हैट्रिक लगाकर प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर है. वहीं, आरसीबी शुरुआती दोनों मैच अपने नाम करते हुए प्वाइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है, आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ छह विकेट से जीत दर्ज करने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रन से हराया था.
दोनों टीमों के पास कई स्टार खिलाड़ी
दोनों टीमों के पास जबरदस्त बैटिंग लाइन-अप है, हालांकि रियान पराग की कप्तानी में आरआर की गेंदबाजी थोड़ी ज्यादा संतुलित नजर आ रही है। दोनों टीमों के तेज गेंदबाज नई गेंद से उतने ही खतरनाक हैं, बेंगलुरु की गेंदबाजी की कमान जैकब डफी और भुवनेश्वर कुमार के हाथों में है, जबकि राजस्थान के लिए जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर नई गेंद से शुरुआत करेंगे.
इस मैच का एक अहम मुकाबला यह होगा कि आरसीबी की टीम, राजस्थान की आक्रामक ओपनिंग जोड़ी, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी का सामना कैसे करती है। ये दोनों ही खिलाड़ी इस सीजन जबरदस्त फॉर्म में हैं, इसके जवाब में, डिफेंडिंग चैंपियन टीम एक मजबूत शुरुआत के लिए विराट कोहली और फिल सॉल्ट पर निर्भर रहेगी, इससे टिम डेविड को आखिर में तेजी से रन बनाने का मौका मिलेगा, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था.
हेड टू हेड रिकॉर्ड्स
दोनों टीमें के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीमें 34 बार आमने-सामने हुई है. 17 बार आरसीबी की टीम ने बाजी मारी है, जबकि राजस्थान को 14 बार जीत मिली है. तीन मुकाबले का नतीजा नहीं निकल सका है.
दोनों टीमों का फुल स्क्वाड:
राजस्थान रॉयल्स की टीम: रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि सिंह, अमन पेराला, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, रवींद्र जडेजा, दासुन शनाका, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, जोफ्रा आर्चर, कुलदीप सेन, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई और संदीप शर्मा।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम: रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिलिप सॉल्ट, जितेश शर्मा, जैकब बेथेल, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, अभिनंदन सिंह, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल