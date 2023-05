RCB के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स 59 रन पर ऑलआउट, बनाए ये शर्मनाक रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के 60वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मेजबान राजस्थान रॉयल्स को 112 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुे RCB ने 5 विकेट खोकर 171 रनों का स्कोर खड़ा किया इसके जवाब में राजस्थान की पूरी टीम 10.3 ओवर में महज 59 रनों पर ढेर हो गई. इस तरह राजस्थान ने IPL इतिहास का तीसरा सबसे लोएस्ट स्कोर पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया.

IPL में सबसे कम इनिंग टोटल

राजस्थान रॉयल्स का सबसे कम टीम स्कोर

इस जीत से आरसीबी ने प्ले ऑफ में जगह बनाने की अपनी उम्मीदें जीवंत रखी हैं. टीम 12 मैच में 12 अंक के साथ पांचवें स्थान पर चल रही है. रॉयल्स भी 12 अंक के साथ छठे स्थान पर हैं लेकिन उसने 13 मैच खेले हैं.

आरसीबी के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम पार्नेल (10 रन पर तीन विकेट), माइकल ब्रेसवेल (16 रन पर दो विकेट) और कर्ण शर्मा (19 रन पर दो विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने 10.3 में सिर्फ 59 रन पर ढेर हो गई. शिमरोन हेटमायर (19 गेंद में 35 रन) रॉयल्स के शीर्ष स्कोर रहे. उनके अलावा सिर्फ जो रूट (10) ही दोहरे अंक में पहुंच पाए.रॉयल्स का यह दूसरा सबसे कम स्कोर है। इससे पहले टीम 2009 में आरसीबी के खिलाफ ही 58 रन पर सिमट गई थी.

