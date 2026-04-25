RR vs SRH Live Score: राजस्थान रॉयल्स vs सनराइजर्स हैदराबाद, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad match Scorecard and Updates
Published On Apr 25, 2026, 07:00 PM IST
RR vs SRH Live Score: आईपीएल 2026 के 36वें मैच में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में खेला जा रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. पैट कमिंस की हैदराबाद की टीम में वापसी हो रही है.
राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, नंद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा
इम्पैक्ट सब- लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, रवि बिश्नोई, रवि सिंह, संदीप शर्मा, शुभम दुबे
सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा
इम्पैक्ट सब- स्मरण रविचंद्रन, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, ट्रैविस हेड
