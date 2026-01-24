×
U19 WC 2026 : एम्ब्रिश ने गेंद से बरपाया कहर, सूर्यवंशी- म्हात्रे की तूफानी पारी, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया

न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 36.2 ओवर में 135 रन पर ढेर हो गई, भारत ने संशोधित टारगेट को 14वें ओवर में हासिल कर लिया.

Last Updated on - January 24, 2026 8:11 PM IST

IND U19 VS NZ U19

आरएस एम्ब्रिश ने गेंद से कहर बरपाया, उसके बाद आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी पारी खेली, जिससे भारत की अंडर-19 टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज की. भारत ने न्यूजीलैंड को डकबर्थ लुईस नियम से सात विकेट से हरा दिया.

बारिश से यह मुकाबला 37 ओवर का खेला गया. न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 36.2 ओवर में 135 रन पर ढेर हो गई. आरएस एम्ब्रिश ने 29 रन देकर चार विकेट लिए. हेनिल पटेल को तीन सफलता मिली.भारत को 130 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसे भारतीय टीम ने महज 13.3 ओवर में हासिल कर लिया.

वैभव सूर्यवंशी ने 23 बॉल में 40 रन (दो चौके, तीन छक्के) की पारी खेली. वहीं कप्तान आयुष म्हात्रे भी फॉर्म में लौटे और अर्धशतक जड़ा. म्हात्रे ने 27 बॉल में 53 रन की पारी में दो चौके और छह छक्के लगाए. विहान मल्होत्रा 17 रन और वेदांत त्रिवेदी 13 रन बनाकर नाबाद रहे.

