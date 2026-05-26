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ये क्या हो गया....7 गेंदों में ही टीम ने रनचेज कर जीत लिया मुकाबला

क्रिकेट के मैदान पर बहुत रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं. हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने हर किसी को दंग कर दिया है.

Edited By : Saurav Kumar |May 26, 2026, 05:02 PM IST

Published On May 26, 2026, 05:02 PM IST

Last UpdatedMay 26, 2026, 05:02 PM IST

क्रिकेट के इतिहास में रिकॉर्ड्स का बनना और टूटना कोई नई बात नहीं है. लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. आमूमन टी20 मैच में चौकों-छक्कों की बरसात होती है और फैंस को एक हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद होती है. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई टीम टी20 मैच में सिर्फ 8 रनों पर ढेर हो जाए? और दूसरी टीम महज 7 गेंदों में मैच जीत ले? जी हां, क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा ही अनोखा और हैरान कर देने वाला मुकाबला खेला जा चुका है, जिसने हर किसी को दंग कर दिया था. आइए जानते हैं इस शर्मनाक और ऐतिहासिक मैच की पूरी कहानी.

आमने सामने मालदीव और नेपाल थी

यह अजीबोगरीब वाकया एशियन गेम्स महिला क्रिकेट कम्पटीशन के दौरान देखने को मिला, जहां मालदीव और नेपाल की महिला टीमें आमने-सामने थीं. पहले बल्लेबाजी करने उतरी मालदीव की टीम ने ऐसा घुटने टेके कि मानो पिच पर खतरनाक टर्न हो रही है और गेंदबाज आग उगल रहे हों.

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पहले बल्लेबाजी करने उतरी मालदीव ने 11.3 ओवर में सिर्फ 8 रनों पर सिमट गई. सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब टीम ने महज 8 रनों के लिए 69 गेंदे खेल डाली लेकिन फिर भी पूरी टीम 8 रनों पर सिमट गई मालदीव की तरफ से सिर्फ रक रन बल्लेबाज की तरफ से निकला था बाकि नेपाल ने 7 एक्स्ट्रा रन दिए थे T20 एक ऐसा फॉर्मेट होता है जंहा पर रन बरसते है और फैंस उत्साह के साथ उसका आनंद उठाते है. लेकिन यंहा पर नतीजा विपरीत था. मालदीव टीम के 10 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके और 0 पर आउट हो गए

महज 7 गेंदों पर नेपाल ने मैच को खत्म कर दिया

मालदीव ने नेपाल की महिला टीम के सामने जीत के लिए 9 रनों का मामूली लक्ष्य रखा. जवाब में उतरी नेपाल की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए मात्र 7 गेंदों (1.1 ओवर) में इस टारगेट को हासिल कर लिया और 10 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की.

अंजलि चांद की ‘जादुई’ गेंदबाजी: 4 ओवर, 3 मेडन, 4 विकेट!

नेपाल की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे उनकी गेंदबाज अंजलि चांद का बड़ा हाथ रहा. अंजलि ने अपनी गेंदबाजी से मालदीव की टीम को पूरी तरह लाचार कर दिया.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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