भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इंटरनैशनल सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। रविवार को बेंगलुरु के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारतीय पारी के सिर्फ 3.2 ओवर का खेल ही हो पाया। भारत ने इस दौरान 2 विकेट पर 28 रन बनाए। दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन पविलियन लौट गए थे। इसके बाद सीरीज 2-2 से बराबरी पर छूटी। हालांकि मैच के इतर रुतुराज गायकवाड़ की एक हरकत सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल हो रही है। लोग गायकवाड़ के एटिट्यूड से बहुत नाराज हैं।

IND?? vs SA??

Match no. 5 ?

Chinnaswamy Stadium, Bangaluru ?️

Match delayed due to rain ?️

Why the heck Ruturaj Gaikwad behaving like this with ground staff? Just for a selfie he is being arrogant towards him. This kind of behaviour is really unacceptable in gentleman’s game. pic.twitter.com/A1sjqnMQu7

— Jeet Singh (@jeet_singh070) June 19, 2022