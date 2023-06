शादी के बाद छाए गायकवाड़, पत्नी का जर्सी नंबर पहनकर बनाई आतिशी फिफ्टी

महाराष्ट्र प्रीमियर लीग के पहले मैच में खूब धमाका देखा गया. गुरुवार को खेले गए टूर्नमेंट के पहले मैच में कोल्हापुर टस्कर्स का सामना पुणेरी बाप्पा से हुआ. रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में पुणे की टीम ने धमाकेदार खेल दिखाया. उन्होंने कोल्हापुर की टीम को आठ विकेट से हराया.

रुतुराज गायकवाड़ और पवन शाह ने कोल्हापुर की ओर से दिए गए 145 रन के टारगेट को हासिल करने के लिए तेज और मजबूत शुरुआत की. दोनों ने मिलकर प्रभावी साझेदारी की और सिर्फ 10 ओवरों में 110 रन जोड़ लिए. गायकवाड़ ने सिर्फ 27 गेंद पर 64 रन की पारी खेली. इसमें उन्होंने पांच चौके और पांच छक्के लगाए. गायकवाड़ ने सिर्फ 22 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी. इस मैच में उन्होंने अपनी क्रिकेटर पत्नी उत्कर्षा के नंबर की जर्सी (13) पहनकर उतरे थे. वैसे गायकवाड़ की जर्सी का नंबर 31 है.

गायकवाड़ ने हाल ही में शादी की है. अपनी शादी के चलते ही वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बतौर स्टैंडबाई खिलाड़ी इंग्लैंड नहीं गए थे. उनके स्थान पर फिर यशस्वी जायसवाल को इंग्लैंड भेजा गया था.

Ruturaj Gaikwad was seen wearing jersey no 13 which is same of his wife Utkarsh

