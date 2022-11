महाराष्ट्र के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने एक ही ओवर में सात छक्के लगाने का कारनामा कर दिया है. विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के खिलाफ यह कारनामा किया. उन्होंने एस सिंह के खिलाफ यह हैरतअंगेज काम किया.

Ruturaj Gaikwad smashed 7 sixes in a single over in Vijay Hazare.

अहमदाबाद में घरेलू 50 ओवर टूर्नमेंट विजय हजारे ट्रोफी के दूसरे क्वॉर्टर फाइनल में उन्होंने शिवा सिंह की गेंदबाजी पर लगातार सात छक्के लगाए. ओवर की एक गेंद नो-बॉल थी जिस पर गायकवाड़ ने सिक्स लगाया. उनकी पारी के दम पर महाराष्ट्र ने 50 ओवर में पांच विकेट पर 330 रन बनाए. गायकवाड़ ने 159 गेंद पर 16 छक्के और 10 चौकों की मदद से 220 रन की पारी खेली.

DOUBLE-CENTURY!

Ruturaj Gaikwad finishes with an unbeaten 2⃣2⃣0⃣* off just 159 balls! ?

