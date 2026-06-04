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अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में विराट कोहली का रिप्लेसमेंट कौन होगा ? आया बड़ा अपडेट

हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण विराट कोहली ODI सीरीज़ से बाहर हो गए हैं, उन्हें आईपीएल फाइनल मैच के दौरान चोट लगी थी, स्कैन से पता चला है कि उनके 'डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनोसस टेंडन' में खिंचाव आ गया है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 04, 2026, 07:34 PM IST

Published On Jun 04, 2026, 07:34 PM IST

Last UpdatedJun 04, 2026, 07:34 PM IST

Virat Kohli

Virat Kohli

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से भारतीय दिग्गज विराट कोहली चोट की वजह से बाहर हो गए. आईपीएल फाइनल के दौरान विराट कोहली को चोट लगी थी. विराट कोहली के रिप्लेसमेंट को लेकर अब बड़ी जानकारी सामने आई है. कोहली की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है.

ऋतुराज गायकवाड़ जिन्हें श्रीलंका में होने वाली ट्राई-सीरीज़ में ‘इंडिया ए’ के ​​लिए खेलना था, उन्हें कोहली की जगह इस सीरीज़ के लिए बुलाया जा सकता है। यह फैसला भारत के लिए उनके पिछले ODI मैचों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर लिया जाएगा. तीन मैचों की यह सीरीज़ 13 जून को धर्मशाला में शुरू होगी.

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हैमस्ट्रिंग में चोट की वजह से कोहली बाहर

BCCI के एक सूत्र ने PTI को बताया, हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण कोहली ODI सीरीज़ से बाहर हो गए हैं, उन्हें फाइनल मैच के दौरान चोट लगी थी, स्कैन से पता चला है कि उनके ‘डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनोसस टेंडन’ में खिंचाव (tear) आ गया है. ‘डिस्टल सेमीमेम्ब्रेनोसस टेंडन’ में खिंचाव एक दुर्लभ प्रकार की हैमस्ट्रिंग चोट है, यह चोट उस मोटे टेंडन (नस) को प्रभावित करती है जो घुटने के ठीक नीचे, पिंडली की हड्डी के अंदरूनी हिस्से से मांसपेशी को जोड़ता है.

कोहली, जो 37 साल की उम्र में भी अपनी बेजोड़ फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, IPL में शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई. गुजरात टाइटन्स के खिलाफ फाइनल मैच में जीत दिलाने वाले रन भी उन्होंने ही बनाए थे. कोहली ने RCB के विजयी अभियान में कुल 675 रन बनाए, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल था.

रोहित शर्मा पर भी सस्पेंस !

कोहली के अलावा रोहित शर्मा को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है. अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी सीरीज़ के लिए रोहित शर्मा उपलब्ध रहेंगे या नहीं, यह अभी साफ नहीं है. हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण IPL के कुछ मैचों से बाहर रहने के बाद, रोहित को फिटनेस टेस्ट पास करने की शर्त पर ही टीम में शामिल किया गया था.

रयान टेन डोशेट ने रोहित- कोहली पर दिया अपडेट

जब भारत के सहायक कोच रयान टेन डोशेट से कोहली की चोट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मीडिया को आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार करना चाहिए. टेन डोशेट ने कहा, इस बारे में जल्द ही आधिकारिक जानकारी जारी की जाएगी, ज़ाहिर है, जब बात विराट या रोहित जैसे बड़े खिलाड़ियों की हो, तो यह एक बड़ी खबर बन जाती है.

उन्होंने यह भी बताया कि वनडे मैचों के लिए अंतिम फैसला लेने से पहले, रोहित शर्मा की हैमस्ट्रिंग की चोट का भी दोबारा आकलन किया जाएगा, वही प्रोटोकॉल लागू होंगे जिनके तहत हम उन खिलाड़ियों की फिटनेस का आकलन करेंगे। हमारे पास अब कुछ दिन हैं यह तय करने के लिए कि क्या वे खेलने और टीम का हिस्सा बनने के लिए काफी फिट हैं, और उसी के अनुसार बदलाव किए जाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि जैसे ही मेडिकल टीम पुष्टि करेगी, कोई आधिकारिक जानकारी सामने आ जाएगी.

रोहित- कोहली के फ्यूचर पर भी सस्पेंस

जब से पिछले साल कोहली और रोहित दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, तब से उनके ODI भविष्य को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. अगला 50-ओवर का विश्व कप अक्टूबर-नवंबर 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होना है, और टूर्नामेंट से पहले उनकी फॉर्म और फिटनेस के आधार पर ही उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा. अफगानिस्तान सीरीज़ के बाद, भारत का अगला वनडे दौरा इंग्लैंड में होगा, जिसकी शुरुआत 14 जुलाई से होगी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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