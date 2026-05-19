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IPL 2026: हार के बाद भी टीम के साथ हैं रुतुराज गायकवाड़, बोले- मुझे इन पर गर्व हैं

चेन्नई: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 63वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. सोमवार, 18 मई को खेले गए इस मैच में मिली हार ने चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई हैं. यह...

Edited By : Bharat Malhotra |May 19, 2026, 11:43 AM IST

Published On May 19, 2026, 11:43 AM IST

Last UpdatedMay 19, 2026, 11:43 AM IST

चेन्नई: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 63वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. सोमवार, 18 मई को खेले गए इस मैच में मिली हार ने चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई हैं. यह मुकाबला चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम पर खेला जाएगा. हालांकि, हार के बावजूद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने टीम के प्रदर्शन की तारीफ की.

मैच के बाद गायकवाड़ (Gaikwad) ने कहा, ‘यह एक शानदार क्रिकेट मैच रहा. हम 19वें ओवर तक मैच में थे. यह एक अच्छी टी20 पिच थी. मैच के दौरान पिच में कोई बदलाव नहीं हुआ. बस हम कुछ मौके चूक गए. फिर भी, हमारी टीम और सीमित स्क्वॉड को देखते हुए मुझे अभी भी गर्व है और लगता है कि हमने अच्छा किया. सच कहूं तो बहुत सारी सकारात्मक बातें हैं. संजू हमारे लिए बहुत अच्छा खेल रहे हैं. कुछ अहम खिलाड़ी इस सीजन खेल नहीं पाए. जाहिर है कि यह कई बातों पर निर्भर करता है. इस मुकाबले में हर किसी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, और मुझे खिलाड़ियों पर गर्व है. हमारे पास जो भीड़ और फैंस हैं, वे हर अच्छे-बुरे समय में हमारा साथ देते हैं. पिछले साल की तुलना में, हम इस साल बहुत बेहतर थे.’

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चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 की 7वीं हार का सामना करना पड़ा. 13 मुकाबलों में चेन्नई सुपर किंग्स के अब 12 पॉइंट्स हैं, और टीम के लिए प्लेऑफ की राह काफी मुश्किल हो गई है. सीएसके को अपना आखिरी लीग मुकाबला बड़े अंतर से जीतने के साथ-साथ दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा. सोमवार को एसआरएच के खिलाफ कप्तान ऋतुराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. सीएसके ने डेवाल्ड ब्रेविस की 27 गेंदों में खेली गई 44 रनों की पारी और कार्तिक शर्मा के 32 रनों की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 180 रन लगाए.

हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पिच पर भी 181 रनों के लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रहे. एसआरएच की ओर से ईशान किशन ने 47 गेंदों पर 70 रनों की दमदार पारी खेली, तो हेनरिक क्लासेन ने 26 गेंदों में 47 रन बनाए. दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 75 रनों की अहम साझेदारी निभाई, जो मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट रहा. जीत के साथ ही एसआरएच ने प्लेऑफ का टिकट हासिल कर लिया है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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