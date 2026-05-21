क्या अगला सीजन खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी ? CSK के कप्तान ने दिया जवाब

गायकवाड़ ने कहा कि खराब शुरुआत के बाद उनकी टीम ने लय हासिल की थी, लेकिन खिलाड़ियों की चोटों ने उनकी परेशानी बढ़ा दी
Published On May 22, 2026, 12:00 AM IST
Last UpdatedMay 22, 2026, 12:00 AM IST
Ruturaj Gaikwad
आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपरकिंग्स का सफर गुरुवार को खत्म हो गया. गुजरात टाइटंस के हाथों 89 रन से मिली हार के साथ चेन्नई की टीम प्लेऑफ से बाहर हो गई. यह चेन्नई की रनों की लिहाज से सबसे बड़ी हार भी है. वहीं हार के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने कहा कि उनकी टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में नॉकआउट में जगह बनाने की उम्मीद जीवंत रखने के लिए जल्द से जल्द लक्ष्य हासिल करना चाहती थी लेकिन ऐसा करने में नाकाम रही. उन्होंने टीम के खराब प्रदर्शन और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर भी अपडेट दिया.
गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सुपरकिंग्स की टीम मोहम्मद सिराज (26 रन पर तीन विकेट), राशिद खान (18 रन पर तीन विकेट) और कागिसो रबाडा (32 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 13.4 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई.
गायकवाड़ ने मैच के बाद कहा, हम लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करना चाहते थे, जब आप 230 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो उस गेंदबाजी आक्रमण के सामने यह आसान नहीं होता, हमने एक बड़ा जोखिम लिया इसका श्रेय उन्हें जाता है. उन्होंने कहा, शुरुआत में विकेट थोड़ा नरम था, उन्होंने अच्छी शुरुआत की, पावरप्ले में हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं थी, उनके सलामी बल्लेबाजों को रोकना मुश्किल था,हमारे पास उन्हें 200 रन से कम पर रोकने का मौका था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए.
गायकवाड़ ने कहा कि खराब शुरुआत के बाद उनकी टीम ने लय हासिल की लेकिन खिलाड़ियों की चोटों ने उनकी परेशानी बढ़ा दी. उन्होंने कहा, यह एक मुश्किल सत्र रहा, लगातार तीन हार के बाद हमें लय मिली, हमने सही जगहों पर गेंदबाजी की लेकिन चोटों ने हमें परेशान किया. घोष और ओवरटन के बाहर होने से हमारी टीम का संतुलन बिगड़ गया, पिछले तीन मैच में हमारे पास एक बल्लेबाज या गेंदबाजी की कमी थी.
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महेंद्र सिंह धोनी चोट के कारण मौजूदा सत्र में एक भी मैच नहीं खेल पाए और गायकवाड़ ने कहा कि अगले साल उनकी उपलब्ध के बारे में समय आने पर ही पता चलेगा. गायकवाड़ ने कहा, आपको और मुझे, हम दोनों को ही अगले साल इस बारे में पता चलेगा, उनकी कमी हमें बहुत खली, वह आखिरी ओवरों में आकर सिर्फ क्रीज पर टिककर ही मैच का रुख बदल सकते हैं, अगले सत्र के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन हमारे पास जो खिलाड़ी हैं हम उनसे बहुत खुश हैं.