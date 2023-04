CSK vs LSG: रुतुराज गायकवाड़ का धमाकेदार शॉट, कार पर पड़ गया बड़ा निशान

चेन्नई सुपर किंग्स सोमवार को अपने घरेलू मैदान पर खेल रही थी. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली टीम ने 12 रन से जीत हासिल की. चेन्नई को डेवॉन कॉन्वे और रुतुराज गायकवाड़ ने अच्छी शुरुआत दी. पावरप्ले में दोनों ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की. दोनों बल्लेबाजों ने खुलकर शॉट खेले और लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों को दबाव में ला दिया. काइल मेयर्स और आवेश खान तो बैकफुट पर नजर आए ही साथ हीसाथ पिछले मैच में पांच विकेट लेने वाले मार्क वुड भी काफी संघर्ष करते दिखे. उनके पहले ओवर में 19 रन बने.

दोनों बल्लेबाजों के खेल से लखनऊ की टीम पर दबाव काफी बढ़ गया. चेन्नई ने पांचवें ओवर में ही 50 रन का स्कोर पार कर लिया. पावरप्ले के बाद भी गायकवाड़ का हमला जारी रहा. गुजरात टाइटंस के खिलाफ 92 रन की पारी खेलने वाले गायकवाड़ ने उसी फॉर्म को जारी रखा और बेहतरीन स्ट्रोक्स प्ले दिखाया. गायकवाड़ का एक शॉट तो जाकर स्टैंड में खड़ी स्पॉन्सरशिप कार पर जाकर लगा. यह शॉट इतना दमदार था कि इससे कार पर डेंट पड़ गया.

A six by Ruturaj Gaikwad hits the car in stadium

One of my fantasy got fulfilled?? pic.twitter.com/KVrZypz891

— Sohail. (@iamsohail__1) April 3, 2023