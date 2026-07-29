भारतीय टीम से अलग होते ही रयान टेन डोशेट का 'प्रमोशन', मिला सबसे बड़ा पद

भारत के पूर्व असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट को टीम इंडिया से अलग होते ही बड़ी जिम्मेदारी मिली है. वह ‘नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स’ में ‘हेड ऑफ़ क्रिकेट स्ट्रैटेजी’ के तौर पर नाइट राइडर्स सेटअप में लौट आए हैं. इस भूमिका में वह फ़्रैंचाइज़ी की ग्लोबल टीमों के लिए क्रिकेट स्ट्रैटेजी की देखरेख करेंगे. इंग्लैंड सीरीज के बाद भारतीय टीम के साथ उनका दो साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के तुरंत बाद उनकी नियुक्ति की गई.

अपनी नई भूमिका में टेन डोशेट नाइट राइडर्स नेटवर्क में क्रिकेट स्ट्रैटेजी, टैलेंट की पहचान, खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने, स्क्वाड प्लानिंग और परफ़ॉर्मेंस के मूल्यांकन की देखरेख करेंगे. वह फ़्रैंचाइज़ी की सभी टीमों के लिए एक जैसी क्रिकेट फ़िलॉसफ़ी विकसित करने के लिए कोचिंग ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करेंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source

नाइट राइडर्स ग्रुप की कई टीमें दुनिया की अलग-अलग टी20 लीग में हिस्सा लेती हैं. टेन डोशेट को कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, यूएई की इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) में अबू धाबी नाइट राइडर्स और मेजर लीग क्रिकेट (एमसीएल) में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के लिए असिस्टेंट कोच की भूमिका भी निभानी होगी.

नाइट राइडर्स के साथ फिर से जुड़ना गर्व की बात: टेन डोशेट

अपनी नई जिम्मेदारी मिलने पर टेन डोशेट ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि नाइट राइडर्स के साथ दोबारा जुड़ना उनके लिए गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि इस भूमिका में उन्हें फ्रेंचाइजी की कोचिंग और विश्लेषण टीमों के साथ काम करने, खिलाड़ियों के विकास की व्यवस्था को मजबूत करने और लंबे समय की क्रिकेट रणनीति बनाने का मौका मिलेगा.

नाइट राइडर्स इकोसिस्टम के विकास के अगले चरण को आकार देंगे: वेंकी मैसूर

नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स के CEO वेंकी मैसूर ने कहा, हमें टेंडो का नाइट राइडर्स परिवार में वापस स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, हमारी फ़िलॉसफ़ी की उनकी गहरी समझ और फ़्रैंचाइज़ी व इंटरनेशनल क्रिकेट का उनका अनुभव उन्हें इस भूमिका के लिए एकदम सही बनाता है, वे नाइट राइडर्स इकोसिस्टम के विकास के अगले चरण को आकार देने में मदद करेंगे.

केकेआर की टीम से लंबे समय से जुड़े हैं टेन डोशेट

टेन डोशेट 2011 में एक खिलाड़ी के तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े थे और 2012 व 2014 में आईपीएल खिताब जीतने वाली उनकी टीमों का हिस्सा रहे थे. वह 2022 में कोच के तौर पर फ्रेंचाइजी में लौटे और उस सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा थे जिसने 2024 में केकेआर को तीसरा आईपीएल खिताब दिलाने में मदद की, इसके बाद उसी साल वह गौतम गंभीर के साथ भारतीय कोचिंग स्टाफ में शामिल हो गए.

पाकिस्तान की घर से बाहर लगातार आठवीं हार, वेस्टइंडीज ने 90 रन से जीता पहला टेस्ट

टीम इंडिया के लिए कैसा रहा कार्यकाल ?

बता दें कि 2024 टी20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच बने गौतम गंभीर की टीम में टेन डोशेट को भी सपोर्ट स्टाफ में शामिल किया गया था. सहायक कोच के तौर पर उन्होंने भारतीय टीम के साथ बल्लेबाजी और फील्डिंग विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम ने सीमित ओवर क्रिकेट में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं. भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और पुरुष टी20 विश्व कप जीता, जबकि 2026 में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव भी किया

हालांकि, उनका कार्यकाल टेस्ट टीम के बदलाव के दौर में एक मुश्किल समय से भी गुजरा. इस दौरान टीम को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3 से, साउथ अफ्रीका से 0-2 से हार मिली और ऑस्ट्रेलिया में भी 2025/26 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी हार का सामना करना पड़ा. टेन डोशेट का भारतीय टीम के साथ अनुबंध जून में समाप्त हो गया था. हालांकि, वह इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट-बॉल सीरीज तक टीम के साथ जुड़े रहे. इस सीरीज में भारत को टी20 और वनडे दोनों में हार का सामना करना पड़ा. टेन डोशेट के भारतीय टीम सेटअप से अलग होने का एक मुख्य कारण टीम के साथ लंबी यात्राएं थीं, जिनके कारण उन्हें लंदन में रहने वाले अपने छोटे बच्चों और परिवार से दूर रहना पड़ता था.