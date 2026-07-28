रयान टेन डोशेट ने छोड़ा टीम इंडिया के सहायक कोच का पद, KKR में हो सकती है वापसी

भारत के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने अपना पद छोड़ दिया है. उन्होंने इस बात की जानकारी बीसीसीआई को पहले ही कर दी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2027 में उनकी वापसी केकेआर के कोचिंग स्टॉफ में हो सकती है.
Published On Jul 28, 2026, 05:48 PM IST
Last UpdatedJul 28, 2026, 05:48 PM IST
भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने यूके में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद अपना पद छोड़ दिया है. Cricinfo के मुताबिक टेन डोशेट ने यूके में ही बीसीसीआई को इस बात की जानकारी दे दी थी. जब भारत को इंग्लैंड दौरे पर टी20 और वनडे सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा था. रिपोर्ट के अनुसार टेन डोशेट एक बार फिर आईपीएल में कोलकाता नाइट राइ़डर्स के साथ जुड़ सकता है.
भारत ने साल 2024 में राहुल द्रविड़ के कोचिंग में टी20 विश्व कप अपने नाम किया था. जिसके बाद राहुल ने पद छोड़ दिया था. इसके बाद बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया. गंभीर अपनी टीम में नीदरलैंड के पूर्व खिलाड़ी रयान टेन डोशेट को लेकर आए. भारत के टीम मैनेजमेंट में टेन डोशेट बल्लेबाजी और फील्डिंग दोनों विभाग में काम कर रहे थे.
टेन डोशेट के सहायक कोच रहने के समय भारत ने एशिया कप, टी20 विश्व कप 2026 और चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का खिताब अपने नाम किया. हालांकि टेस्ट प्रारुप में ट्रांजिशन फेस से गुजर रही भारतीय टीम को टेस्ट में घर पर बुरी तरह से न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर सीरीज भी भारत ने गंवा दी.
नीदरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर रयान टेन डोशेट की एक बार फिर से आईपीएल में वापसी हो सकती है. वो केकेआर में अभिषेक नायर के साथ जुड़ सकते हैं. दोनों ने कुछ समय तक भारत के लिए साथ में सहायक कोच की भूमिका में नजर आए थे. वहीं नायर और डोशेट गौतम गंभीर के अंडर भी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ काम कर चुके हैं.
इसके अलावा टेन डोशेट बतौर खिलाड़ी भी साल 2012 और 2014 में ट्रॉफी जीतने वाली केकेआर टीम का हिस्सा थे. भारत के सहायक कोच टेन डोशेट साल 2022 में केकेआर के फील्डिंग कोच के बने थे. वह आईपीएल 2024 का खिताब जीतने वाली केकेआर की कोचिंग सेट-अप का हिस्सा भी थे.