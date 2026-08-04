रयान टेन डोशेट और टी दिलीप की हुई आधिकारिक विदाई, बीसीसीआई ने दी जानकारी

भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट और फील्डिंग कोच टी.दिलीप की बीसीसीआई ने आधिकारिक विदाई कर दी है. बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दोनों को धन्यवाद कहा है. इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद ही टेन डोशेट और टी.दिलीप का कार्यकाल खत्म हो गया था. जिसे बीसीसीआई ने आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया. इसी के साथ दोनों दिग्गजों का सफर टीम इंडिया का साथ खत्म हो गया है.

बीसीसीआई ने दी आधिकारिक विदाई

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए सहायक कोच रयान टेन डोशेट और फील्डिंग कोच टी.दिलीप की आधिकारिक विदाई कर दी है. बीसीसीआई ने पोस्ट में लिखा कि टीम इंडिया में आपके बहुमूल्य योगदान के लिए असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट और फील्डिंग कोच टी दिलीप, आपका धन्यवाद. टीम की यात्रा और सफलता में आपकी लगन, प्रोफेशनलिज़्म और पर्दे के पीछे की आपकी अथक मेहनत ने बड़ी भूमिका निभाई है. आपके करियर के अगले पड़ाव के लिए आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएँ.

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