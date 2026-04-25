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'स्लैपगेट' पर ऐड बनाकर की कमाई, माफी वाला बयान नाटक, श्रीसंत के निशाने पर हरभजन

श्रीसंत टूर्नामेंट के 2008 एडिशन में बदनाम ‘स्लैपगेट’ घटना का शिकार हुए थे. मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 25, 2026, 03:23 PM IST

Published On Apr 25, 2026, 03:23 PM IST

Last UpdatedApr 25, 2026, 03:23 PM IST

Sreesanth Harbhajan

Sreesanth Harbhajan

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत और पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह के बीच आईपीएल में हुआ ‘थप्पड़ कांड’ आईपीएल इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक माना जाता है. आईपीएल के पहले सीजन (आईपीएल 2008) में घटी इस घटना का जिक्र हर साल आईपीएल के आयोजन के दौरान चर्चा में आ जाता है.

एस. श्रीसंत ने ‘थप्पड़ कांड’ पर हरभजन सिंह पर बयान देते हुए 2008 की घटना को फिर से चर्चा में ला दिया है. भारत के पूर्व तेज गेंदबाज श्रीसंत ने हरभजन सिंह पर तीखा हमला करते हुए उन पर इस घटना से आर्थिक लाभ कमाने का आरोप लगाया है.

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श्रीसंत की टिप्पणियों में एक ऐड का जिक्र था, जिसमें हरभजन इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक करने की कोशिश कर रहे लोगों के एक ग्रुप पर चिल्ला रहे हैं और उन्हें पीट रहे हैं. हरभजन कहते हैं, सही से थप्पड़ लगाओ, सब ठीक हो जाते हैं. पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी सार्वजनिक इंटरव्यू में हरभजन या इस घटना के बारे में बात नहीं की, लेकिन जब ऐड आया, तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत हरभजन को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया.

‘मैं माफ कर दूंगा लेकिन कभी नहीं भूलूंगा’

श्रीसंत ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कभी किसी इंटरव्यू में भज्जी के बारे में बात नहीं की, यह पहली बार होने जा रहा है, हाल तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर इस पर एक ऐड बनाया, इससे लगभग 80 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये कमाए, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और इस पर एक स्टोरी डालने को कहा, मैंने उनसे कहा, ‘मैं माफ कर दूंगा लेकिन कभी नहीं भूलूंगा.

‘मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है’

उन्होंने कहा, “अगर कोई आपके साथ गलत करता है, तो आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए लेकिन कभी नहीं भूलना चाहिए, अगर आप भूल जाते हैं, तो वे फिर से वही काम करेंगे वह इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मेरा उस व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं है, मैं उन्हें भाई कहता था, लेकिन पिछले 1 या 2 महीनों में उन्होंने वह ऐड किया और अब मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है.

नाटक कर रहे हैं हरभजन सिंह: श्रीसंत

श्रीसंत ने कहा, मेरे माता-पिता ने मुझे माफ करना सिखाया है, लेकिन कभी भूलना नहीं, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, और न ही मुझे उसकी जरूरत है, भगवान उसे और उसके परिवार को आशीर्वाद दे, कई इंटरव्यू में, अश्विन के साथ भी, उसने मेरी बेटी के बारे में बात की, लोग सोचेंगे कि वह कितना अच्छा इंसान है, वह एक अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन मेरे लिए, इंडिया के लिए खेलने के समय से लेकर अब तक, मेरी राय में, यह सब एक नाटक है, वह नाटक कुछ ऐसा है जिसे श्रीसंत स्वीकार नहीं करते.

हरभजन पर लगा था बैन

श्रीसंत टूर्नामेंट के पहले, 2008 एडिशन में बदनाम ‘स्लैपगेट’ घटना का शिकार हुए थे. मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच एक मैच के दौरान हरभजन और श्रीसंत के बीच तीखी बहस हुई, इस दौरान हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया, इस घटना के बाद हरभजन की काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद सार्वजनिक रूप से उन्होंने माफी भी मांगी थी, घटना के बाद हरभजन सिंह सीजन के बाकी मैच नहीं खेल पाए थे, उन पर बैन लगाया गया था.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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