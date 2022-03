SA vs BAN, 1st Test: Dean Elgar ने जड़ा अर्धशतक, पहले सेशन तक साउथ अफ्रीका मजबूत

South Africa vs Bangladesh, 1st Test: बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच 31 मार्च से पहले टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है. मुकाबले के पहले सेशन तक दक्षिण अफ्रीका ने बिना विकेट गंवाए 95 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की है. ब्रेक तक कप्तान डीन एल्गर (Dean Elgar) 60 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे और दूसरे छोर पर उनके साथ सारेल इर्वी (Sarel Erwee) 32 रन बनाकर खेल रहे हैं.

डरबन में बांग्लादेश के विकेटकीपर लिटन दास (Liton Das) ने ब्रेक से पहले अंतिम ओवर में एरवी को कैच आउट करने का मौका गंवा दिया, जब गेंद इस बल्लेबाज के बल्ले से छूकर गयी थी. एल्गर लंच तक 10 चौके लगा चुके थे.

Dean Elgar (60*) and Sarel Erwee (32*) have taken South Africa to 95/0 on lunch on day one of the Durban Test ?

Can Bangladesh get find some breakthroughs in the second session?#WTC23 | #SAvBAN pic.twitter.com/4XCmKm71d3

