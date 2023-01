SA VS ENG: जेसन रॉय का शतक 'बेकार', साउथ अफ्रीका ने पहले वनडे मेें इंग्लैंड को हराया

जेसन रॉय के शतक के बावजूद इंग्लैंड को पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा. साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 299 रन का लक्ष्य रखा था, इंग्लैंड की टीम 271 रन पर ढेर हो गई. तीन मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 1-0 की लीड ले ली है. तीन विकेट लेने वाले सिसंडा मगाला को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया. दोनों देशों के बीच दूसरा वनडे मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा.

इससे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. ओपनर डी कॉक (37 रन) और बावुमा (36 रन) के बीच 61 रन की साझेदारी हुई. एडम मार्कम (13 रन) ने निराश किया. रैसी वैन डर डुसेन और हेनरिक क्लासेन ने पारी को संभाला और 55 रन की साझेदारी की. हेनरिक क्लासेन ने 30 रन की पारी खेली. वैन डर डुसेन ने डेविड मिलर के साथ शतकीय (110 रन) साझेदारी कर साउथ अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. डुसेन ने वनडे करियर का चौथा शतक जड़ा और 111 रन की पारी खेलकर आउट हुए. डेविड मिलर (53 रन) ने अर्धशतकीय पारी खेली. वेन पर्नेल ने दो रन का योगदान दिया. साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में सात विकेट पर 298 रन बनाए. इंग्लैंड के लिए सैम करन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए. चोट के बाद वापसी कर रहे जोफ्रा ऑर्चर काफी महंगे साबित हुए. आर्चर के 10 ओवर के स्पेल में 81 रन बने और उन्हें सिर्फ एक विकेट मिला.

A remarkable come-from-behind win for South Africa as they go 1-0 up in the three-match series ?#SAvENG | ? Scorecard: https://t.co/DlhKB8Imxl pic.twitter.com/zut2GyXxul