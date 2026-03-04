T20 WC 2026: सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने न्यूजीलैंड की मुश्किल चुनौती, पिच- मौसम का हाल

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साउथ अफ्रीका इकलौती टीम रही है जिसने अपने सभी मुकाबले जीते हैं. साउथ अफ्रीका ने पांचवीं बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है.

SA VS NZ

SA VS NZ T20 World Cup 2026 Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. इस मुकाबले की मेजबानी कोलकाता का ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम करेगा. साउथ अफ्रीका का इस विश्व कप में रिकॉर्ड कमाल का रहा है, प्रोटियाज टीम ने सभी मुकाबले जीतकर अंतिम चार का टिकट हासिल किया है. वहीं, मिचेल सैंटनर की अगुवाई में न्यूजीलैंड टीम ने भी दमदार खेल दिखाया है.

प्रोटियाज टीम की ओर से बल्लेबाजी में एडेन मार्करम बेहतरीन लय में दिखाई दिए हैं. मार्करम 7 मैचों में 175 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 268 रन बना चुके हैं. वहीं, रयान रिकेल्टन के बल्ले से भी लगातार रन निकल रहे हैं, रिकेल्टन 7 मैचों में 171 के स्ट्राइक रेट से 228 रन बनाए हैं.

डी कॉक- एनगिडी और बॉश ने किया है दमदार प्रदर्शन

क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका को अच्छी शुरुआत देने में सफल रहे हैं. डी कॉक ने अब तक खेले 7 मुकाबलों में 171 रन बनाए हैं. लुंगी एनगिडी साउथ अफ्रीका के इस टूर्नामेंट में सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं. एगनिडी 6 मुकाबलों में 12 विकेट निकाल चुके हैं, जबकि कॉर्बिन बॉश ने 11 विकेट चटकाए हैं. केशव महाराज की फिरकी का जादू भी खूब चला है.

रचिन रविंद्र- टिम सीफर्ट ने भी किया है प्रभावित

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड सुपर-8 राउंड में सिर्फ एक जीत दर्ज कर सकी थी। पाकिस्तान के खिलाफ टीम का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, जबकि इंग्लैंड के हाथों टीम को 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। टिम सीफर्ट ने न्यूजीलैंड की तरफ सर्वाधिक रन बनाए हैं. सीफर्ट 6 मुकाबलों में 157 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 216 रन बना चुके हैं. वहीं, रचिन रविंद्र ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया है. रचिन 7 मैचों में 115 रन बनाने के साथ-साथ 9 विकेट निकाल चुके हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

टी20 में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की 19 बार भिड़ंत हो चुकी हैं, जिसमें से 12 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, जबकि 7 मुकाबलों में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है. हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड आज तक साउथ अफ्रीका को हरा नहीं सकी है. साउथ अफ्रीका-न्यूजीलैंड ने टी20 विश्व कप में एक-दूसरे के खिलाफ 5 मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत प्रोटियाज टीम के हाथ लगी है.

बल्लेबाजों के अनुकूल है ईडेन गार्डन्स की पिच

ईडन गार्डन्स स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल रहती है. कोलकाता के इस मैदान पर जमकर चौके-छक्के लगते हैं. विकेट में बढ़िया बाउंस होने की वजह से गेंद बल्ले पर काफी अच्छे से आती है , ईडन गार्डन्स का पहली पारी में औसतन स्कोर 162 रन रहा है, वहीं दूसरी पारी में औसत स्कोर 143 रन है.

कैसा रहेगा मौसम ?

एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, 4 मार्च को कोलकाता में बारिश होने की आशंका नहीं के बराबर है. पूरे दिन तेज धूप खिली रहने की उम्मीद जताई जा रही है, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

