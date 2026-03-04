add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • SA VS NZ: बारिश से अगर रद्द हुआ सेमीफाइनल तो साउथ-अफ्रीका- न्यूजीलैंड में फाइनल कौन खेलेगा ?

SA VS NZ: बारिश से अगर रद्द हुआ सेमीफाइनल तो साउथ-अफ्रीका- न्यूजीलैंड में फाइनल कौन खेलेगा ?

अगर 4 मार्च को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो यह मैच...

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - March 4, 2026 9:52 AM IST

SA VS NZ Semifinal
SA VS NZ Semifinal

SA VS NZ T20 World Cup 2026 Semifinal: साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल खेला जाना है, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जाने वाले इस मुकाबले की विजेता फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम तय करेगा.प्रोटियाज अब तक टूर्नामेंट में अजेय हैं, इस टीम ने कनाडा, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और यूएई को मात देकर सुपर-8 में जगह बनाई, जहां भारत, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत हासिल की. दूसरे फेज में भारत पर साउथ अफ्रीका की जीत ने उन्हें टाइटल के मजबूत दावेदार के तौर पर पेश किया है.

दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ शिकस्त झेली, इसके बाद कनाडा पर 8 विकेट से जीत के साथ ग्रुप स्टेज अभियान का अंत किया. सुपर-8 में न्यूजीलैंड का पहला मैच बारिश के चलते रद्द हुआ था. इसके बाद कीवी टीम ने श्रीलंका को मात दी, लेकिन अंतिम सुपर-8 मैच में उसे 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

अगर बारिश हुई तो कौन पहुंचेगा फाइनल में ?

ग्रुप स्टेज और सुपर-8 में ‘रिजर्व-डे’ का प्रावधान नहीं था, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के लिए आईसीसी ने अतिरिक्त समय दिया है, मैच अधिकारियों के पास तय दिन पर मैच पूरा करने के लिए अतिरिक्त 90 मिनट होते हैं. अगर किसी भी दिन बारिश से खेल में रुकावट आती है, तो बॉल-आउट या कॉइन टॉस नहीं होगा, इसके बजाय, टीमों की प्रोग्रेस सुपर 8 स्टैंडिंग के आधार पर होगी.

अगर 4 मार्च को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो मैच रिजर्व डे यानी 5 मार्च को वहीं से शुरू होगा, जहां से रुका था, अगर रिजर्व डे पर भी खेल पूरा नहीं हो पाता है, तो सुपर 8 ग्रुप में ऊपर रैंक वाली टीम आगे बढ़ेगी.

साउथ अफ्रीका ने सुपर-8 के तीनों मुकाबले जीतकर 6 अंक हासिल किए, इस टीम का नेट रन रेट +2.259 है. दूसरी ओर कीवी टीम ने सुपर-8 में 3 मुकाबले खेले, जिसमें 1 मैच हारा, 1 जीता और 1 मुकाबला रद्द हो गया, इस टीम के पास 3 अंक हैं, टीम का नेट रन रेट की बात करें, तो यह +1.390 है. ऐसे में अगर बारिश के चलते मैच रिजर्व-डे में भी पूरा नहीं होता, तो साउथ अफ्रीका को फाइनल का टिकट मिलेगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: