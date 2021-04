South Africa vs Pakistan 2021 1st odi Dream11 Team Prediction: साउथ अफ्रीका vs पाकिस्तान का पहला वनडे मैच

साउथ अफ्रीका दौरे पर गई पाकिस्तान की टीम शुक्रवार से तीन वनडे मैचों की सीरीज का आगाज करने उतरेगी. इस दौरे पर पाकिस्तान को यहां 3 वनडे के अलावा 4 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम का मनोबल काफी ऊंचा है क्योंकि हाल ही उसने अपने घर में साउथ अफ्रीका की 2 टेस्ट और 3 टी20 मैचों की सीरीज में मेजबानी की थी और दोनों ही सीरीज में पाकिस्तान विजयी रहा था. अब साउथ अफ्रीकी टीम ने इस घरेलू सीरीज से पहले सीमित ओवरों के फॉर्मेट में अपना कप्तान भी बदला है. टीम की कमान अब टेंबा बवूमा के हाथ में हैं, जो पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में टीम की कप्तानी करेंगे.

भले ही अफ्रीकी टीम अपने नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेगी. लेकिन अपने घर में खेलने का अडवांटेज तो उसके पास होगा ही. वह घरेलू परिस्थितियों को बखूबी जानती है और इन हालात में वह पाकिस्तान से अपनी पिछली हार का बदला लेने को भी बेकरार होगी. टीम के पास डेविड मिलर, क्विंटन डिकॉक और कगिसो रबाडा के रूप में अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. इसके अलावा कप्तान बवूमा, रॉस बेन डेर ड्यूसेन और लुंगी एंगिडी के रूप में युवा जोश भी है.

TOSS: Pakistan tour of South Africa 2021 toss between South Africa vs Pakistan will take place at 1:00 pm (IST) –April 02.

Match Time: 1:30 am IST

Venue: SuperSport Park, Centurion

विकेटकीपर: क्विंटन डिकॉक, मोहम्मद रिजवान, हेनरिच क्लासेन

बल्लेबाज: इमाम उल हक, बाबर आजम (vs), टेंबा बवूमा

ऑलराउंडर्स: शादाब खान, जेजे स्मट्स (कप्तान)

बॉलर्स: एनरिच नोर्त्जे, कगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी

संभावित प्लेइंग इलेवन (Probable Playing 11)

पाकिस्तान संभावित प्लेइंग इलेवन

इमाम-उल-हक, आसिफ अली, बाबर आजम (कप्तान), फखर जमां, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान (wk), फहीम अशरफ, शादाब खान, हसन अली, मोहम्मद हसनैन, शाहीन शाह अफरीदी

साउथ अफ्रीका संभावित प्लेइंग इलेवन

क्विंटन डिकॉक (wk), एडिन मार्करम, टेम्बा बवूमा (कप्तान), रासी वैन डेर ड्यूसन, डेविड मिलर, हेनरिक क्लासेन, जेजे स्मट्स, तबरेज शम्सी, कगिसो रबाडा, लुंगी एंगिडी, एनरिच नॉर्त्जे

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की पूरी टीमें

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), इमाम उल हक, फख्र जमां, अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, आसिफ अली, उस्मान कादिर, दानिश अजीज, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान (WK), सरफराज अहमद (WK), हारिस रौफ, हसन अली, मोहम्मद हसनैन, शाहीन आफरीदी

साउथ अफ्रीका: टेंबा बावूमा (कप्तान), जेनमैन मालन, एडेन मार्करम, डेविड मिलर, रॉस बेन डेर ड्यूसेन, जेजे स्मट्स, एंडिले फेहलुकवायो, सिसंडा मागला, वियान मल्डर, लिजाद विलियम्स, क्विंटन डी कॉक (WK), हेनरिक क्लासेन, कायले वेरेन, बेरेन हेंड्रिक्स, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी, एनरिच नॉर्त्जे, कगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी, जूनियर डाला, लूथो सिपामला, डैरयान डैपाविलन.

