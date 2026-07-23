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SA20 Full Schedule: SA20 का शेड्यूल जारी, जानें कब से होगी शुरुआत, देखें पूरा शेड्यूल

छह टीमों वाले इस टूर्नामेंट में डरबन सुपर जायंट्स, जोबर्ग सुपर किंग्स, MI केप टाउन, प्रिटोरिया कैपिटल्स, पार्ल रॉयल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप शामिल होंगी. इन सभी फ़्रैंचाइज़ी की पूरी या आंशिक हिस्सेदारी IPL टीमों के मालिकों के पास है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 23, 2026, 02:35 PM IST

Published On Jul 23, 2026, 02:35 PM IST

Last UpdatedJul 23, 2026, 02:35 PM IST

SA 20 Schedule

SA 20 Schedule

SA20 full Schedule: SA 20 का पांचवां सीज़न 17 जनवरी को शुरू होगा. गुरुवार को इसका ऐलान किया गया. टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में मौजूदा चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप का मुकाबला प्रिटोरिया कैपिटल्स से होगा. ओपनिंग मैच गकेबेरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा. छह टीमों वाले इस टूर्नामेंट में डरबन सुपर जायंट्स, जोबर्ग सुपर किंग्स, MI केप टाउन, प्रिटोरिया कैपिटल्स, पार्ल रॉयल्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप शामिल होंगी. इन सभी फ़्रैंचाइज़ी की पूरी या आंशिक हिस्सेदारी IPL टीमों के मालिकों के पास है.

प्रिटोरिया कैपिटल्स ने नई लीडरशिप टीम के साथ शानदार वापसी की. इस टीम में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली हेड कोच और केशव महाराज कप्तान हैं. पिछले दो सीज़न में पहले ही राउंड में बाहर होने के बाद टीम ने फ़ाइनल तक का सफ़र तय किया. वहीं सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने खिलाड़ियों और कप्तान में बदलाव के बावजूद अपना दबदबा बनाए रखा और पिछले सीजन का खिताब अपने नाम किया था.

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16 फरवरी से प्लेऑफ, 21 फरवरी को फाइनल

SA 20 के प्लेऑफ़ की शुरुआत 16 फरवरी को पार्ल में क्वालिफ़ायर 1 से होगी. इसके बाद 17 फरवरी को जोहान्सबर्ग में एलिमिनेटर,19 फरवरी को जोहान्सबर्ग में क्वालिफ़ायर 2 और 21 फरवरी को केप टाउन में फ़ाइनल खेला जाएगा.

चार डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे

इस सीज़न में चार डबल-हेडर (एक दिन में दो मैच) होंगे. पहला डबल-हेडर 23 जनवरी को होगा, जब डरबन सुपर जायंट्स किंग्समीड में प्रिटोरिया कैपिटल्स की मेज़बानी करेगी और उसी दिन जोबर्ग सुपर किंग्स का मुकाबला वांडरर्स में सनराइजर्स ईस्टर्न केप से होगा. बाकी डबल-हेडर 30 जनवरी, 6 फरवरी और 13 फरवरी को खेले जाएंगे.

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SA20 लीग कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने कहा, हमारे इतिहास के सबसे रोमांचक फ़ाइनल में से एक को दोहराने से बेहतर सीज़न 5 की शुरुआत का कोई और तरीका नहीं हो सकता, सनराइजर्स ईस्टर्न केप और प्रिटोरिया कैपिटल्स ने पिछले सीज़न में केप टाउन में एक यादगार मैच खेला था, यह बहुत सही है कि जब 17 जनवरी 2027 को गकेबेरहा में सीज़न शुरू होगा, तो यही दो टीमें मैदान पर होंगी.

स्मिथ ने कहा, हाल के सालों में न्यूलैंड्स के फ़ैन्स ने हमारे फ़ाइनल के लिए शानदार मेज़बानी की है और हम केप टाउन शहर के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें न्यूलैंड्स में फिर से लौटने में मदद की, हम अपने सभी छह मेज़बान शहरों के फ़ैन्स के इस सीज़न का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित हैं.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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