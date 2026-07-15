टी20 में उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे अक्षर, लेकिन..., पूर्व विकेटकीपर ने ऑलराउंडर पर किया बड़ा कॉमेंट

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में अक्षर पटेल ‘प्लेयर ऑफ द मैच रहे’. बाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने गेंद और बल्ले दोनों से टीम की जीत में अहम किरदार निभाया. भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सबा करीम भी अक्षर के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित नजर आए. करीम ने कहा कि अक्षर टी20 सीरीज में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे.

अक्षर ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 9.5 ओवर में 62 रन देकर चार विकेट लिए. उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को 258 के स्कोर पर रोक दिया. इसके बाद बल्ले से भी उन्होंने उपयोगी प्रदर्शन किया और 52 गेंद पर 57 रन बनाए. भारत ने 28 गेंद बाकी रहते 262 रन बनाकर छह विकेट से मैच अपने नाम कर लिया.

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जियोहॉटस्टार के साथ बातचीत में उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की मैच जिताऊ साझेदारी पर अपनी राय रखी.

उन्होंने कहा, ‘अक्षर पटेल को अपना फॉर्म वापस मिल गया है. वॉशिंगटन सुंदर ने कई तरीके से खुद को साबित किया. जब भी उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने अपने खुद के तरीके से योगदान दिया है. हालांकि, यह पारी अक्षर पटेल के लिए सही समय पर आई है. वह टी20 में इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे.’

पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने अक्षर की तारीफ में कहा कि आक्रामक बल्लेबाजी शुरू करने से पहले वह अपनी आंखें जमा रहे हैं.

करीम ने कहा, ‘यह तो उम्मीद की ही जा रही थी कि वह प्रदर्शन करेंगे और अब जब सही समय आया, जब उन पर दबाव काफी ज्यादा था, उन्होंने रन बनाए. उन्होंने जिस तरह की आक्रामकता दिखाई वह भी मुझे पसंद आया. उन्होंने पहली 10 गेंदों पर अपना समय लिया. और इसके बाद स्पिनर के एक ओवर में दो बड़े शॉट लगाए. इसके बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ गया.’

अक्षर ने 57 रन की अपनी पारी में 5 चौके और एक छक्का लगाया. उन्होंनेपांचवें विकेट के लिए वॉशिंगटन सुंदर के साथ नाबाद 102 रन की पार्टनरशिप की. सुंदर ने 63 गेंद पर नाबाद 52 रन बनाए.