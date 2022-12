रविवार की रात लियोनल मेसी की रात थी. अर्जेंटीना के इस सुपरस्टार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि इस वर्ल्ड कप के बाद वह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे. और फुटबॉल की दुनिया के उनके चाहने वाले जीत के साथ ही उनकी विदाई चाहते थे. और ऐसा हुआ भी. रोमांच की पराकाष्ठा तक चले मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 में हराकर 36 साल बाद वर्ल्ड कप पर कब्जा किया. 34 साल के मेसी का यह पहला वर्ल्ड कप खिताब था. मेसी के पास दुनिया की तमाम बड़ी ट्रॉफियां थीं. बस नहीं था फुटबॉल वर्ल्ड कप.

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अर्जेंटीना और मेसी को खूब बधाई दी. सचिन ने ट्वीट किया- ‘मेसी के लिए यह करने के लिए अर्जेंटीना को खूब बधाई. जिस तरह से उनके सफर की शुरुआत हुई थी उस लिहाज से उनकी शानदार वापसी. यहां मार्टिनीज का भी खास जिक्र करना होगा. एक्स्ट्रा टाइम के आखिर में उन्होंने शानदार बचाव किया. यह मेरे लिए खास इशारा था कि अर्जेंटीना इस मुकाबले को जीत लेगा.’

सचिन ने मुकाबले से पहले भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इशारा किया था कि इस बार वह मेसी को वर्ल्ड चैंपियन बनते देखना चाहते हैं.

सोशल मीडिया पर सचिन और मेसी की समानता को दिखाते हुए कई पोस्ट साझा हो रहे थे. सचिन को क्रिकेट की दुनिया का भगवान कहा जाता है लेकिन उनकी तुलना लगातार ब्रायन लारा से होती रही. वहीं मेसी को भी अपने दौर का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कहा जाता है लेकिन उनकी तुलना भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ होती है.

सचिन और मेसी के बीच समानताएं यहीं नहीं रुकतीं. दोनों ही खिलाड़ियों की जर्सी का नंबर 10 है. इतना ही नहीं साल 2011 में वर्ल्ड कप का खिताब जीतने से आठ साल पहले साल 2003 में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. वहीं 2022 में खिताब जीतने से आठ साल पहले यानी 2014 में अर्जेंटीना को जर्मनी ने फाइनल में हराया था. 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सचिन पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बने थे. वहीं मेसी 13 दिसंबर को क्रोएशिया के खिलाफ हुए मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे.

Many congratulations to Argentina on doing this for Messi! Wonderful comeback from the way they started the campaign.

Special mention to Martinez for the spectacular save towards the end of extra time. That was a clear indication to me that Argentina would clinch this. pic.twitter.com/KoXOTl1fSE

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 18, 2022