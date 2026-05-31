IPL के लिए सचिन के 3 सुझाव, इस नियम के सख्त खिलाफ हैं मास्टर ब्लास्टर

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IPL के लिए सचिन तेंदुलकर के 3 सुझाव, इम्पैक्ट प्लेयर नियम के सख्त खिलाफ हैं मास्टर ब्लास्टर

आईपीएल का इम्पैक्ट प्लेयर नियम एक बार फिर चर्चा में है. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इस नियम को खत्म करने की बात मांग की है. उन्होंने कहा है कि इससे खेल का संतुलन खत्म होता है. सचिन ने इसके साथ ही कुछ और सुझाव भी दिए हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |May 31, 2026, 12:27 PM IST

Published On May 31, 2026, 12:27 PM IST

Last UpdatedMay 31, 2026, 12:27 PM IST

Sachin Tendulkar on Impact Player Rule

सचिन तेंदुलकर ने कहा खत्म होना चाहिए इम्पैक्ट प्लेयर नियम

सचिन तेंदुलकर आईपीएल के इस नियम को हटाना चाहते हैं. वह चाहते हैं कि गेंद और बल्ले के बीच का संतुलन इस लीग में वापस आए. और इसी वजह से वह चाहते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर का नियम खत्म हो जाए.

ईएसपीएक्रिकइंफो अवॉर्ड्स में सचिन तेंदुलकर ने यह बात कही. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खिताबी मुकाबले से पहले सचिन ने कहा, ‘मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो मुझे निजी तौर मैं कहना चाहता हूं कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम को खत्म कर देना चाहिए.’ तेंदुलकर को इस अवॉर्ड में 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित किया गया. इसकी ज्यूरी में 25 नामी क्रिकेटर शामिल थे.

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सचिन ने कहा, ‘मुझे लगता है कि टी20 फॉर्मेट में आपको सिर्फ 20 ओवर ही खेलने हैं. और ऐसे में जब गेंदबाज पहले से संघर्ष कर रहा है, आप लाइन-अप में एक और बल्लेबाज को जोड़ रहे हैं. मेरी नजर में यह असंतुलन है.’

आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का नियम 2023 में आया था. इसमें टीमों को मौका मिला थआ कि वह अपने प्लेइंग इलेवन से एक खिलाड़ी को उन पांच खिलाड़ियों में से किसी से बदल सकती हैं जो उन्होंने टॉस से पहले ही तय किए थे. इस नियम की सबसे बड़ी आलोचना इस बात को लेकर होती है कि यह बल्लेबाजों को और भी ज्यादा आजादी के साथ खेलने की इजाजत देता है. और इसका नतीजा बढ़ती हुए स्कोरिंग रेट में नजर भी आता है. पिछले दो-तीन सीजन से औसत स्कोर में इजाफा देखा जा सकता है.

इसके साथ ही तेंदुलकर ने गेंद और बल्ले के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए दो और सुझाव दिए. उन्होंने कहा कि पावरप्ले को दो हिस्सों में बांटना चाहिए. इसके साथ ही एक गेंदबाज के लिए अधिकतम पांच ओवर फेंकने की इजाजत भी होनी चाहिए.

सचिन ने कहा, ‘पावरप्ले छह ओवरों का होता है. इसमें फील्डिंग को लेकर बाध्यताएं होती हैं. 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ दो फील्डर हो सकते हैं. ऐसे में आप पहले चार ओवर बल्लेबाजों के पावरप्ले कर सकते हैं. इसमें वही फील्डिंग रहेगी जो अब है. इसके बाद के दो पावरप्ले फील्डिंग टीम का कप्तान तय कर सके. वह तय कर सके कि उसे वे दो ओवर कब इस्तेमाल करने हैं. इन दो ओवरों में तीस गज के घेरे के बाहर एक एक्स्ट्रा फील्डर लगाने की इजाजत होगी. सचिन ने कहा कि इससे फील्डिंग करने वाली टीम भी खेल को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाएगी.’

इसके अलावा सचिन चाहते हैं कि एक गेंदबाज को पांच ओवर फेंकने की इजाजत होनी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘एक गेंदबाज को पांच ओवर फेंकने देने चाहिए. क्योंकि आखिरकार टीम का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज ही पांचवां ओवर फेंकेगा. क्या आप सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को ज्यादा गेंदबाजी करते हुए नहीं देखना चाहते हैं? टॉप बल्लेबाज कई बार 20 ओवर बल्लेबाजी करता है तो ऐसे में बेस्ट बॉलर को पांचवां ओवर फेंकने की इजाजत क्यों नहीं होनी चाहिए?’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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