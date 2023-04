SRH vs MI मैच से पहले जब लारा का सचिन से हुआ आमना-सामना, VIDEO वायरल

इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2023 के 25वें मैच में टॉस के साथ ही टूर्नामेंट के 15 साल पूरे हो गए. मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस खास मौके पर क्रिकेट की दुनिया के दो महान बल्लेबाजों की हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुलाकात हुई. हम बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा और भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की. टॉस से पहले दोनों काफी देर तक गुफ्तगू करते नजर आए.

IPL ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस खास मुलाकात का वीडियो शेयर किया है जिसमें सचिन और लारा हंसी-मजाक के साथ खेल के बारे में गंभीर चर्चा करते नजर आ रहे हैं.

.@sachin_rt & @BrianLara , legends of the game ?

What could they be discussing? ?

Follow the match ▶️ https://t.co/azrMhdLsr9#TATAIPL | #SRHvMI pic.twitter.com/JFR5NCutil

— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2023